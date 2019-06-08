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G20’de Türkiye-Kanada iş birliği

Türkiye ile Kanada arasında Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu (JETCO) mutabakat zaptı imzalandı-Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:- "Türkiye ile Kanada arasında imzalanan anlaşmanın iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ve yatırımların artmasına ve iş insanlarımızın önünü açmasına katkı sunacağına inanıyoruz”- Kanada Uluslararası Ticaretin Çeşitlendirilmesi Bakanı Jim Carr:-“Kanada ile Türkiye arasında karşılıklı yatırımları artırmayı arzu ediyoruz”

08 Haziran 2019 Cumartesi 11:09
G20’de Türkiye-Kanada iş birliği

TSUKUBA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kanada Uluslararası Ticaretin Çeşitlendirilmesi Bakanı Jim Carr tarafından Türkiye ile Kanada arasında Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu (JETCO) mutabakat zaptı imzalandı.

Pekcan, G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı ve ikili temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Japonya’nın Tsukuba şehrinde, Kanada Uluslararası Ticaretin Çeşitlendirilmesi Bakanı Jim Carr ile bir araya geldi.

Tsukuba Kongre Merkezindeki görüşmede, bakanlar tarafından iki ülke arasında ticaret, sanayi, hizmetler ve yatırım alanlarında ilişkileri güçlendirmeyi, ticari iş birliği konularına özel sektörün daha fazla katılımını sağlamayı ve yatırımları teşvik etmeyi amaçlayan JETCO mutabakat zaptı imzalandı.

Pekcan, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmeye önem verdiklerini söyledi.
Türkiye ile Kanada arasında geçen sene itibarıyla 3,2 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunduğunu ifade eden Pekcan, bunun her iki ülkenin potansiyelini yansıtmadığını, söz konusu hacmi daha da artırmak gerektiğini belirtti.

İki ülke arasında JETCO anlaşmasını imzalamaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren Pekcan, “Türkiye ile Kanada arasında imzalanan anlaşmanın iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ve yatırımların artmasına ve iş insanlarının önünü açmasına katkı sunacağına inanıyoruz.” dedi.

Pekcan, 15. Türkiye-Kanada İş Konseyi Yıllık Ortak Konferansının 2018'de Toronto'da yapıldığını ve yaklaşık 300'e varan katılımla iş çevreleri için çok başarılı bir program gerçekleştiğini belirterek, bir sonraki toplantının Türkiye'de olacağını ve başarılı bir etkinlik olması için her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

Bakan Pekcan, Türkiye ile Kanada arasında yapılacak bir serbest ticaret anlaşmasının (STA), daha yüksek ikili ticaret hacmine ulaşmak ve ticari ilişkiler için yasal bir temel oluşturmak açısından önemli bir araç olacağını bildirdi.

-Pekcan'dan Kanadalı firmalara davet

Kanadalı firmaları Türkiye’ye yatırıma davet eden Pekcan, üçüncü ülkelerde Kanada'daki mühendislik uzmanlığı ile Türkiye’nin inşaat yeteneklerini bir araya getirmenin iyi bir fikir olabileceğini kaydetti. Türk Hava Yolları’nın Kanada’ya uçuşlarını artırma talebini de hatırlatan Pekcan, bunun ilişkileri desteklemeye yardımcı olacağına inandığını söyledi.

Pekcan, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) reformunun da küresel bir endişe haline geldiğini belirterek, kurallara dayalı bir ticaret sistemine inandıklarını kaydetti.

-Kanadalı Bakan Carr'dan iş birliği vurgusu

Kanada Uluslararası Ticaretin Çeşitlendirilmesi Bakanı Jim Carr da iki ülke arasında ticari ilişkileri geliştirmeyi ve karşılıklı yatırımları artırmayı arzu ettiklerini vurguladı.

Carr, DTÖ’de son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin de kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemine bağlı olduklarını, bu konuda beraber hareket etmekten memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Bakan Carr, Kanada ile Türkiye’nin öğrenci eğitimi konusunda da iş birliği yapabileceğini belirtti.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 11:09
  1. G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı
  2. JETCO
  3. Kanada
  4. Ortak Ekonomik ve Ticari İşbirliği Komitesi
  5. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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