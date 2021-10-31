G20 sonrası Biden'dan açıklama: Hayal kırıklığına uğradım

G20 liderler Zirvesi'nde Rusya ve Çin'in olmaması hakkında konuşan ABD Başkanı Joe Biden, bunun bir hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

Biden şunları söyledi:

Dün, Merkel ve Johnson ile görüştük. İran'la nükleer müzakereler konusunu aldık. Dünya çapında var olan tedarik zinciri konusunu ele aldık. Birçok konuda mutabık kaldık. Bu konuda oylamaya da gideceğiz.

ABD karbon salınımı ile ilgili dünyanın ilk ticaret anlaşmasını yaptı. İşçilerimizi desteklerken iklim zirvesini de es geçmemek için

Daha sonra sorulara cevap veren Biden oy oranının düşmesiyle ilgili şunları söyledi:

ABD'nin geri dönüşünü herkes gördü. Burada büyük bir destek gördük. ABD bu gündemin en kritik parçası. Sayılar artar azalır, şu an vasat durumda. Diğer başkanların da başına geldi. Ben sayılara bakmak için gelmedim. Ben iklim krizi ile mücadele edeceğiz, Amerikan işçilerinin durumunu iyileştireceğimi söyledim bunları yapıyorum.

"Ben hayal kırıklığına uğradım"

G20 Zirvesinin iklim krizi konusunda en önemli tasarılardan birini hazırladık. Bunun da geçeceğini göreceksiniz. Vergiden, elektrikli cihazlara ve araçlara kadar yatırım yapmak için kaynak ayıracağız. Rusya ve Çin, buraya gelmedikleri için iklim krizi için taahhütte bulunmadılar. Ben hayal kırıklığına uğradım.

"Bazı ülkelerin petrol üretimini artırmamasını anlayamıyorum"

Petrolde bir galon fiyatında küçük bir artış çalışan kesimi önemli ölçüde artırıyor. Bazı ülkelerin petrol üretimini artırmamasını anlayamıyorum. ABD'deki önemli sorunlardan biri de özellikle kamyon sürücüsü çalışmaya katılmadı. ABD'de şöförlerin büyük kısmı sendikalı değil ve fazla para kazanamıyorlar. Yaklaşık 60 büyük ekonomist bizim tekliflerimizin uygulanması halinde ekonominin kazanacağı görüşünde.