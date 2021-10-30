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Dünya G20 nedir? G20 zirvesi nerede yapılıyor?
Dünya

G20 nedir? G20 zirvesi nerede yapılıyor?

G20 toplantısı ne oluyor? İtalya’nın başkenti Roma’da G20 toplantısı düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı toplantının ayrıntıları merak ediliyor. Peki, G20 nedir? G20 ülkeleri hangileri?

Yeniakit Publisher
2021-10-30 12:37:00 -
G20 nedir? G20 zirvesi nerede yapılıyor?

Merakla beklenen G20 zirvesi İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleştiriliyor. Pek çok kişi ise G20’nin ne olduğunu, hangi ülkelerin katıldığını araştırıyor.

G20 nedir?

Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 20 ülkeden ve Avrupa Birliği Komisyonu'ndan oluşuyor.

G20 ülkeleri hangileri?

G20 ülkelerini Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ve Avrupa Birliği Komisyonu oluşturuyor.

2021 G20 Roma zirvesi davetli ülkeler hangileri?

Azerbaycan, Brunei, Cezayir, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Filipinler, İspanya, İsviçre, Malezya, Ruanda, Yeni Zelanda

G20 zirvesi nerede yapılıyor?

2021 G20 Roma zirvesi 30-31 Ekim 2021'de İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştiriliyor. Söz konusu zirve G20’nin 16. toplantısıdır.

Dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin liderleri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi, başkent Roma'da başladı.

G20 Dönem Başkanı İtalya'nın, Roma'daki Nuvola Kongre Merkezi'nde düzenlediği zirvenin açılışı, ev sahibi İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin konuklarını karşılamasıyla yapıldı.

Draghi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu konuklarını tek tek kapıda karşıladı.

Başbakan Draghi ve konukları, daha sonra birlikte aile fotoğrafı çektirdi. Liderler, zirvenin ilk gününde "Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık" oturumunda bir araya gelecek.

Zirvede, salgın döneminde ekonomik toparlanma, aşılama kampanyası ve salgın döneminde sağlığa ilişkin öne çıkan gelişmeler ele alınacak.

Zirve dolayısıyla başkent Roma'da geniş güvenlik önlemleri alındı. Zirvenin yapıldığı EUR semtinin önemli kısmı sivil trafiğe kapatıldı. Zirvede 5 bin 300 kadar emniyet mensubu görev yapıyor.

Öte yandan, bir grup çevre aktivisti genç, sabah erken saatlerde, zirvenin yapıldığı EUR semtini kent merkezine bağlayan ana arterlerden Kristof Kolomb Bulvarı'nı oturma eylemiyle trafiğe kapattı. Güvenlik güçleri eyleme müdahale ederek yolu trafiğe açtı.

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