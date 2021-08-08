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Ekonomi G20 Araştırma Bakanları Toplantısı İtalya’nın Trieste kentinde düzenlendi
Ekonomi

G20 Araştırma Bakanları Toplantısı İtalya’nın Trieste kentinde düzenlendi

İtalya’nın ev sahipliği yaptığı G20 Araştırma Bakanları Toplantısı, Trieste kentinde gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 12:43:00 -
G20 Araştırma Bakanları Toplantısı İtalya’nın Trieste kentinde düzenlendi

Toplantıda Türkiye’yi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank temsil etti.

Beşeri sermayeye öncelik

Varank, etkinlikte Covid-19 sonrası dönemde beceriye dayalı bir toparlanma gerçekleştirilmesi gerektiğine işaret etti. Varank, “Gelinen aşamada sonraki nesilleri geleceğe hazırlamak ve mevcut iş gücünü dönüştürmek noktasında beşeri sermayenin gelişimine öncelik veriyoruz” diye konuştu. Varank, Türkiye’de organize sanayi bölgelerinde (OSB) mesleki ve teknik eğitim veren okullar kurduklarına dikkat çekerek, “Buralardan mezun olanlar yüksek oranda istihdam edildi” dedi. Varank, ayrıca Dünya Ekonomik Forumu’nun (World Economic Forum-WEF) Beceri Açığının Azaltılması Hızlandırma Programı’na da dahil olduklarını hatırlattı. Dijitalleşmenin hızlı veri paylaşımı ve açık bilim gibi bilimsel iletişimde yeni uygulamaları ortaya çıkardığının altını çizen Varank, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak günümüz toplumunun karşılaştığı küresel zorluklar yalnızca koordinasyondan ziyade birlikte hareket etmeyi gerektiriyor. Bu kapsamda Türkiye’nin 50 kurumdan 500’e yakın araştırmacıyı aşı ve ilaç geliştirmek için bir araya getiren COVID-19 Türkiye Platformu adında bir başarı öyküsü var. G20 üye ülkeleri tarafından birlikte hareket etme prensibine dayanan bu tür girişimlerin sayılarının artırılması gerekiyor.”

Dijitalleşme çağrısı

Varank, bakanlar bildirisinin birlikte hareket etme çabaları için iyi bir temel oluşturduğuna inandıklarını aktardı. Varank, sürdürülebilirlik ve yeşil büyüme için dijitalleşmenin kullanılması gerektiğini de kaydetti. “Daha sürdürülebilir, kalıcı, kapsayıcı ve yeşil bir iyileşme için dijitalleşmeye yönelik çalışmaları önemsiyoruz. Bu kapsamda iş birliği yapmaya da hazırız” şeklinde konuştu.

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