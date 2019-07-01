G-20'nin ardından dolardan ilk tepki

Dolar/TL yılın ikinci yarısına G-20'de Trump ve Erdoğan görüşmesinden gelen olumlu haberler ve ABD - Çin ticaret görüşmelerinin yeniden açılmasıyla aşağı yönlü başladı. Cuma günü 5.7980'den kapanan dolar, 1 Temmuz sabahında 5.7261 TL'ye kadar indi. Euro da 6.63'ten 6.51'e geriledi. Piyasalarda enflasyon verisi bekleniyor.

Dolar/TL, Japonya'da düzenlenen G-20 zirvesindeki gelişmeler sonrası sert düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın görüşmesinde S-400'lerle ilgili Trump tarafından gelen pozitif açıklamalar ve Türkiye'nin resmi söylemine destek verilmesi piyasaları olumlu etkiliyor.

Osaka dönüşü S-400'lerin bir hafta 10 gün içerisinde Türkiye'ye geleceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den yaptırım beklemediğini yineledi.

ABD ve Çin arasında ticaret savaşında atılan adımlar ve görüşmelerin yeniden başlamasıyla gelişen ülke paraları dolar karşısında değerlendi.

Cuma günü 5.7980'den kapanan dolar kuru, 1 Temmuz gününe yüzde 1'in üzerinde bir düşüşle başladı ve 5.7261 seviyesine kadar indi. 6.63 ile kapanan euro ise 6.5112'ye kadar geriledi. Sterlin de 7.30 altında.