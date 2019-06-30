G-20’de ticaret savaşlarını bitirecek mesajlar! Trump’ın zikzakları bıktırdı

Akit Ekonomi

Japonya’da gerçekleştirilen G20 zirvesine ülkelerin ekonomik çıkarlarını öne çıkaran temaslar damgasını vurdu. Küresel ticaretin cephe açmadan güçlenmesine dönük mesajların verildiği zirvede, ABD Başkanı Trump’ın çıkar odaklı açıklamaları karşısında birleşen ülkeler, savaşlarının bitirilmesi mesajı verdi.

Ticaret savaşı ile Çin’in teknoloji devlerini hedef alan, Hindistan’a yeni gümrük vergileri getirmeyi planlayan ve Rusya’ya yönelik yaptırımları artarak devam eden ABD’ye karşı BRICS grubu ülkeleri liderleri G20 Zirvesi’nde özel bir buluşma gerçekleştirdi. Toplantıda Amerikan saldırganlığını durdurma çağrısı yapıldı.

Kim hangi mesajı verdi?

-ABD Başkanı Donald Trump: En dikkat çekici görüşmelerden birisi ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleştirildi. 1.5 saate yakın süren görüşmeden ticaret savaşının dozunun artırılmaması ve iki tarafın müzakereleri sürdürme kararlılığı yansıdı. Yayılan ilk bilgiler ise ABD’nin şu anda Çin’e yönelik ek tarife adımı atmayacağı yönünde oldu. Trump’un “ABD-Çin iş birliği ayrılıktan iyidir, diyalog zıtlaşmadan iyidir. Aslında anlaşmaya çok yakındık fakat bir şeyler oldu ve o süreç biraz koptu, şu anda biraz daha yaklaşıyoruz” demesi dikkat çekti.

-Japonya Başbakanı Şinzo Abe: G20 küresel serbest ve adil ticareti desteklemeye yönelik güçlü bir mesaj verilmesi çağrısı yaptı. Abe, bugünkü küresel ticaret ortamından derin kaygı duyduğunu söyledi. Japon Başbakan “serbest ve açık” ekonomilerin küresel barış ve refah için kritik öneme sahip olduğunu belirterek, ticarette misilleme tarifelerinin yürürlüğe konmasının kimseye fayda sağlamayacağının altını çizdi.

-Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: “Çin’in bir tehdit unsuru olacağını düşünmüyorum” diyen Putin, ‘’Bunu tahmin bile etmiyorum. Çin, ticaret anlaşmaları konusunda yeterli hassasiyete ve anlaşmalara uyma konusunda yeterli özeni gösteriyor. ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının nasıl sonlanacağını tahmin etmek zor. Bu konuda hiçbir şekilde askeri anlamda bir çatışma çıkmayacağını umuyorum” değerlendirmesinde bulundu.