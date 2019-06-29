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G-20 dolara yaramadı

G20 Liderler Zirvesi’nde küresel ekonomi, ticaret ve yatırımlar masaya yatırılıyor. Zirvede ülkeler arası ürün ve hizmet alışverişini arttırmak için atılacak adımlar konuşuluyor. ABD’nin para birimi dolarda ise son bir kaç gündür değer kaybının yaşanması, ‘G-20 dolara yaramadı’ yorumlarına neden oldu.

29 Haziran 2019 Cumartesi 10:53
G-20 dolara yaramadı

 Buğra Kardan 

Dünyanın en büyük 20 ülkesini yöneten isimler, Japonya’nın Osaka şehrinde gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi’nde ekonomik gelişmeler odaklı mesajları ile gündem oluşturdu. Zirvede küresel ekonomi, ticaret, yatırım, inovasyon, istihdam, kadınların güçlendirilmesi, çevre ve enerji gibi önemli konu başlıkları tartışıldı. Liderler, ülkeler arası ticareti ve yatırımları arttırma konusunda ikili temaslarda da bulundu.

Baş döndüren bir ekonomi diplomasisine sahne olan G20 Liderler Zirvesi’nde gözler, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çinli mevkidaşı Xi Jinping’le yapacağı toplantıya çevrildi. Trump’ın katı tutumunun hissedildiği zirvenin sonunda Washington-Pekin hattında devam eden ticaret savaşının evrileceği yön merak ediliyor.

ABD’nin Çin’e alüminyum ve çelik için ek vergi uygulamasıyla başlayan gerginliğin, Trump-Jinping’in bir araya gelmesiyle aşılacağı tahmin ediliyordu. Ne var ki Çin medyası tarafından iki liderin bu önemli buluşmadan evvel savaşa ara verme kararı aldığı iddia edildi. Bu iddianın doğru olup olmadığı G20 Liderler Zirvesi’nde anlaşılacak. 

Erdoğan’dan kritik temaslar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Osaka’da önemli temaslarda bulunuyor. Erdoğan, Türkiye’nin ABD ve Çin’le ticaretini artırmak için elinden geleni yapıyor. Trump ve Jinping’i yakın markaja alan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i de her fırsatta ürün ile hizmet ticaretini artırmaya davet etti.

E-ticarette hedef 4,5 trilyon dolar

Bu arada G20 Lider Zirvesi kapsamında ‘Dijital Ekonomi’ konulu bir toplantı yapıldı. Toplantıda e-ticaret sektörünün büyüklüğünü 2,4 trilyon dolardan ilk etapta 4,5 trilyon dolara taşınması hedefine vurgu yapıldı. Sektörü güçlendirecek, online satışları arttıracak adımlar atılması konusunda mutabakata varıldı.

Dolarda şaşırtan gerileme

Öte yandan dün ikindi saatlerinde Dolar Spot Endeksi, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in cumartesi günkü görüşmesi öncesinde beş ayın ilk aylık düşüşüne yöneldi. Avrupa’da bulunan iki tradera göre ay sonu fiyat hareketlerinin ABD parası üzerinde baskı oluşturmasıyla birlikte modeller, önemli piyasa paraları karşısında güçlü dolar satışını işaret ediyor.

İsviçre Frangı, Dolar karşısındaki kazançlara öncülük ederken Yen, G – 20 zirvesi öncesinde traderların temkinli duruşunun sürmesiyle tırmandı. Trump, Çin ile ticaret konusunda “bir şeyler yapma ihtimalinin yüksek olduğunu” belirtti. Ancak Çin’e uygulanması planlanan yeni tarifelerin askıya alınması yönünde söz vermediğini ekledi. Doların on önemli piyasa paraları karşısındaki değerini ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi TSİ 15:45’te yüzde 0.06 ekside 1,186.59 puan oldu. Gösterge endeks Haziran ayında yaklaşık yüzde 1.62 geriledi.

Korumacılığa karşı ortak tavır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping G20 Liderler Zirvesi’nde ezber bozan bir açıklama yaptı. Üç isim de ticarete darbe vuran korumacı adımlardan, tek taraflı ve hukuk dışı ekonomik yaptırımlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. 

Doları zayıflatan hamle

G20 toplantıları devam ederken Rusya ile Çin arasında karşılıklı ödemelerde dolar yerine ulusal para biriminin kullanılmasını öngören bir anlaşma imzalandı. İki ülke, bu anlaşmayla ulusal para birimi kullanımını yaygınlaştırarak ABD’nin baskı aracı olarak kullandığı doların etkisini kırmayı hedefliyor.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 10:53
  1. Japonya’nın Osaka şehri
  2. G20 Liderler Zirvesi
  3. küresel ekonomi
  4. ticaret
  5. yatırım
  6. inovasyon
  7. istihdam
  8. kadınların güçlendirilmesi
  9. çevre
  10. enerji
  11. ABD Başkanı Donald Trump
  12. Xi Jinping
  13. Washington-Pekin hattı
  14. ticaret savaşı
  15. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  16. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  17. Dijital Ekonomi
  18. e-ticaret
  19. Dolar Spot Endeksi
  20. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping
  21. İsviçre Frangı
  22. Bloomberg Dolar Spot Endeksi
  23. Hindistan Başbakanı Narendra Modi
  24. G20 toplantıları

YORUM YAZ

  • İbrahim Alkılıçİbrahim Alkılıç1 sa önce
    "G-20 dolara yaramadı"Bu yanlış ifade. Trump zaten fes İle kavga ediyor ki dolar çok pahalı. Adamın dediği oluyor yani. Yanlış anlaşılmasın.

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