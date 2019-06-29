G-20 dolara yaramadı

Buğra Kardan

Dünyanın en büyük 20 ülkesini yöneten isimler, Japonya’nın Osaka şehrinde gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi’nde ekonomik gelişmeler odaklı mesajları ile gündem oluşturdu. Zirvede küresel ekonomi, ticaret, yatırım, inovasyon, istihdam, kadınların güçlendirilmesi, çevre ve enerji gibi önemli konu başlıkları tartışıldı. Liderler, ülkeler arası ticareti ve yatırımları arttırma konusunda ikili temaslarda da bulundu.

Baş döndüren bir ekonomi diplomasisine sahne olan G20 Liderler Zirvesi’nde gözler, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çinli mevkidaşı Xi Jinping’le yapacağı toplantıya çevrildi. Trump’ın katı tutumunun hissedildiği zirvenin sonunda Washington-Pekin hattında devam eden ticaret savaşının evrileceği yön merak ediliyor.

ABD’nin Çin’e alüminyum ve çelik için ek vergi uygulamasıyla başlayan gerginliğin, Trump-Jinping’in bir araya gelmesiyle aşılacağı tahmin ediliyordu. Ne var ki Çin medyası tarafından iki liderin bu önemli buluşmadan evvel savaşa ara verme kararı aldığı iddia edildi. Bu iddianın doğru olup olmadığı G20 Liderler Zirvesi’nde anlaşılacak.

Erdoğan’dan kritik temaslar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Osaka’da önemli temaslarda bulunuyor. Erdoğan, Türkiye’nin ABD ve Çin’le ticaretini artırmak için elinden geleni yapıyor. Trump ve Jinping’i yakın markaja alan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i de her fırsatta ürün ile hizmet ticaretini artırmaya davet etti.

E-ticarette hedef 4,5 trilyon dolar

Bu arada G20 Lider Zirvesi kapsamında ‘Dijital Ekonomi’ konulu bir toplantı yapıldı. Toplantıda e-ticaret sektörünün büyüklüğünü 2,4 trilyon dolardan ilk etapta 4,5 trilyon dolara taşınması hedefine vurgu yapıldı. Sektörü güçlendirecek, online satışları arttıracak adımlar atılması konusunda mutabakata varıldı.

Dolarda şaşırtan gerileme

Öte yandan dün ikindi saatlerinde Dolar Spot Endeksi, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in cumartesi günkü görüşmesi öncesinde beş ayın ilk aylık düşüşüne yöneldi. Avrupa’da bulunan iki tradera göre ay sonu fiyat hareketlerinin ABD parası üzerinde baskı oluşturmasıyla birlikte modeller, önemli piyasa paraları karşısında güçlü dolar satışını işaret ediyor.

İsviçre Frangı, Dolar karşısındaki kazançlara öncülük ederken Yen, G – 20 zirvesi öncesinde traderların temkinli duruşunun sürmesiyle tırmandı. Trump, Çin ile ticaret konusunda “bir şeyler yapma ihtimalinin yüksek olduğunu” belirtti. Ancak Çin’e uygulanması planlanan yeni tarifelerin askıya alınması yönünde söz vermediğini ekledi. Doların on önemli piyasa paraları karşısındaki değerini ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi TSİ 15:45’te yüzde 0.06 ekside 1,186.59 puan oldu. Gösterge endeks Haziran ayında yaklaşık yüzde 1.62 geriledi.

Korumacılığa karşı ortak tavır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping G20 Liderler Zirvesi’nde ezber bozan bir açıklama yaptı. Üç isim de ticarete darbe vuran korumacı adımlardan, tek taraflı ve hukuk dışı ekonomik yaptırımlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Doları zayıflatan hamle

G20 toplantıları devam ederken Rusya ile Çin arasında karşılıklı ödemelerde dolar yerine ulusal para biriminin kullanılmasını öngören bir anlaşma imzalandı. İki ülke, bu anlaşmayla ulusal para birimi kullanımını yaygınlaştırarak ABD’nin baskı aracı olarak kullandığı doların etkisini kırmayı hedefliyor.