Fuzul’den elektrikli otomobil kampanyası!

Fosil yakıt kullanımını her geçen gün azaltan, dolasıyla karbon salımının azalmasına yol açması ve hava kirliliğini engellemesiyle çevre dostu olma özelliği taşıyan elektrikli otomobillerin satın alımı için Fuzul yeni bir kampanya geliştirdi.

Fuzul, kurulduğu 1992 yılından bu yana kişilerin en uygun maliyetle, kredi ve faiz yüküne katlanmadan ev, araç ya da çatılı iş yeri sahibi olması için finansman sağlıyor. Birikimi teşvik eden finans sistemi sayesinde Fuzul, 30 yılı aşkın bir süredir Türkiye’deki tasarruf oranlarının artması konusunda önemli bir rol üstleniyor. Fuzul, hem kişilerin hem de işletmelerin mali açıdan tasarruf etmesine imkân sağlayacak elektrikli otomobile sahip olmak isteyenlere finansal çözüm sunuyor. Üstelik Fuzul’ün sistemiyle 5’inci ayın sonunda elektrikli otomobil sahibi olmak da mümkün. Yeni kampanya ile kişiler, Fuzul sayesinde kendi bütçelerine uygun ödeme koşulları ve taksit seçenekleriyle en uygun maliyetle elektrikli otomobil sahibi olabiliyor.

“Çevre dostu bir yaklaşımla elektrikli otomobil finansmanı sağlıyoruz”

Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, yeni kampanya ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Fuzul olarak faaliyet gösterdiğimiz sektör nedeniyle zaten her daim tasarrufu teşvik eden bir konumda yer aldık. Tasarrufların yatırıma dönüştürülmesi noktasında ciddi bir emek harcadığımızı söylemeliyim. Bu emeğimizim sonuncunda da hem ülkemizdeki tasarruf oranlarının artmasına katkı sunuyoruz hem de yastık altı birikimlerin ekonomiye kazandırılmasını sağlıyoruz. Daha geniş perspektiften baktığımızda aslında kişilerin ev ya da araç sahibi olmalarına finansman sağlayarak refah düzeylerinin artmasına da destek olduğumuzu söyleyebilirim. Başka bir ifadeyle kişilerin faydasına odaklanmayı şiar edinmiş bir çalışma prensibimiz var. Millî imkânlarla ürettiğimiz elektrikli otomobilimiz TOGG’un her ay en çok satılan elektrikli otomobil olması da heyecanımızı ve arayışlarımızı yükselten önemli bir faktör. Biz de üzerimize düşeni yaparak çevre dostu bir yaklaşımla elektrikli otomobillere yönelik sunduğumuz finansmanla kişilerin daha temiz ve sürdürülebilir bir dünyada yaşayabilmesi hususunda çorbada tuzumuz olsun istiyoruz. Özetlemek gerekirse Fuzul olarak çevre dostu bir yaklaşım sergileyerek elektrikli otomobil finansmanı sağlıyoruz.”