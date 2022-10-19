Fuzul’den 5.000 faizsiz konut finansmanı kampanyası

31 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek kampanyayla 5 bin kişi organizasyon bedelinde yüzde 35’e varan indirimlerle ev sahibi olacak. Katılımcılar kampanya kapsamında peşinatlı ya da peşinatsız, çekilişli ya da çekilişsiz modeller sayesinde kendi belirledikleri taksit tutarlarıyla Türkiye’nin istedikleri şehrinde faizsiz konut edinebilecek. İsteyenlerin düşük taksitlerle evlerine kavuşabileceği kampanyada ayrıca yüksek taksit oranları ile erken teslim avantajı da bulunuyor. Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Kurum olarak Türkiye’nin yarınları için fırsatlar sunmaya devam ediyoruz. ‘5.000 Faizsiz Konut Finansmanı Kampanya’mızla Türkiye’nin dört bir yanında faiz yüküyle uğraşmadan düşük maliyetlerle ev sahibi olmak isteyenleri bir araya getirerek 30 yıldır başarıyla uyguladığımız dayanışma ekonomisiyle tanıştıracağız. Herkesin ekonomik imkânları dahilinde destek olacağı güç birliğiyle kampanyamıza katılan herkesi ev sahibi yapacağız. Dayanışma ekonomisine yeni bir soluk kazandırmayı amaçladığımız, sektörde ilk olacak kampanyanın çok fazla yankı bularak herkese faydalı olacağını düşünüyoruz. “