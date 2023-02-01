Fuzul Sosyal Platform’un yeni kimliği Fuzul Benim oldu

Fuzul, iş yaşamında insan kaynağını geliştirme hedefiyle hayata geçirdiği iç iletişim projesi Fuzul Sosyal Platform’u DÜET Employer Branding Ajansı iş birliğinde yeniledi. “Fuzul kimin?” söylemi ile başlayan tanıtım süreci Fuzul Sosyal Platform’un yeni kimliği Fuzul Benim, 25 Ocak Çarşamba günü Cemile Sultan Korusu’nda düzenlenen lansmanla tanıtıldı. Fuzul yöneticilerinin yanı sıra Fuzul Holding üst düzey yöneticilerinin katıldığı etkinliğin finali, Fuzul’ün tüm çalışanlara ait olduğunun vurgulandığı filmle yapıldı.

“Fuzul’ü sahiplenen, mutlu çalışanların mottosu Fuzul Benim olacak”

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal; “Kurum kültürümüz ve sosyal faaliyetleri ortak paydada buluşturduğumuz, çalışanlarımızın eğitim, sağlık, çevre gibi konularda farklılaşan gereksinimlerine çözümler üretmek amacıyla kurduğumuz Fuzul Sosyal Platform, Fuzul’ün büyümesi ile bir değişim sürecine girdi. İç iletişim birimimizin katkıları ve emekleriyle Fuzul Sosyal Platform olarak başlayan, işveren markası olma hedefimiz için attığımız ilk adımlarımızdan biri olan platform bugün, Fuzul Benim ile değişim sürecinin ilk evresini tamamladı ve iç iletişimimizin yeni yüzü oldu. Fuzul Benim yaptığı işleri yeni dönemde büyüterek, etki ve katkı alanını daha da artıracak, Fuzul’ün kalbi olacak. Tüm etkinlikleri ve projeleriyle çalışmalarımızı, büyüyen ailemizi beslemeye, yaşatmaya devam edecek. Fuzul Benim, Fuzul’ün kalbi olduğu gibi işveren markası tarafında da yeni adımız, tanımımız olacak aynı anda Fuzul’ün işveren markası hedeflerini de hızlandıracak. Fuzul Benim ile tüm Fuzul çalışanları Fuzul Benim diyecek, tüm çalışanlarımızı etrafında toplayarak başarılı işlerde birlikteliğimizi güçlendirecek, yeni başarılı adımların öncüsü olacak. Fuzul’ü sahiplenen, mutlu çalışanların mottosu Fuzul Benim olacak. Biz de Fuzul Benim kapsamında hayata geçireceğimiz proje, anket ve uygulamalarla çalışanlarımızın bağlılığını, motivasyonlarını artıracak, sorunlarına, öneri ve isteklerine çözüm olacağız” diye konuştu.

Fuzul Benim için kurum kimliği çalışması yapıldı

Türkiye’nin dört bir yanından Fuzul çalışanlarının katıldığı Fuzul Benim kurum kimliği çalışmasında 8 odak grubu yer aldı. Odak grupları 5, 2 yıl ve 6 ayını dolduran çalışanlar arasından seçildi. Taleplerin yüzde 26’sının 2022’de tamamlandığı çalışmanın analizlerinde en doğru sonuçlara ulaşmak adına psikoanalitik yöntemler kullanılırken, objektiflik adına yöneticiler ayrı grup olarak ele alındı ve herkesin bilgileri gizli tutuldu.