Fuzul Holding'in acı günü

Temelleri 1992 yılında Fatih’te Fuzul Oto’nun kurulmasıyla atılan, 30 yıldır Türkiye’de gayrimenkul satışı, inşaat, aşamalı konut sistemi, sigorta ve turizm sektörlerinde önemli projelere imza atan Fuzul Holding’den bu kez üzücü haber geldi.

Holding’in sosyal medya hesaplarından paylaşılan bilgiye göre, yönetim kurulu başkanı Mahmut Akbal ile yönetim kurulu üyeleri Eyüp Akbal ve Zeki Akbal’ın babaları Mehmet Akbal, hayatını kaybetti.

Fuzul Holding'in X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, çalışma arkadaşlarımıza ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.” ifadesi yer alan paylaşımda, baba Mehmet Akbal ile ilgili, “30 yılı aşkın süredir ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, hayatını ülkemizin yarınlarına adayan, hayırseverliği ve insan sevgisiyle tanınan Mehmet Akbal, Hak’kın rahmetine kavuşmuştur.”

Paylaşımda, merhumun cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Konya Tavşancalı-Ömeranlı Merkez Camii'nden kaldırılacağı bilgisi aktarıldı.

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Akit Medya Grubu olarak merhuma Allah'tan rahmet, değerli ailesine baş sağlığı ve sabır diliyoruz.