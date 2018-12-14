Futsalda millilerin rakipleri belli oldu
- Futsal Milli Takımı'nın 2020 Dünya Kupası ön eleme grubu rakipleri açıklandı14 Aralık 2018 Cuma 10:50
İSTANBUL (AA) - 2020 Dünya Kupası ön eleme grubunda mücadele edecek Futsal Milli Takımı'nın rakipleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde milliler, F Grubu'nda Bosna Hersek, İsviçre ve İskoçya ile eşleşti.
Grup maçları, 29 Ocak-3 Şubat 2019 tarihlerinde Bosna Hersek'te düzenlenecek. Grupta ilk iki sırayı alan takımlar, 22-29 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek 2020 Futsal Dünya Kupası elemelerine katılacak.
Ay-yıldızlılar, ön elemede yer aldığı F Grubu'nu lider tamamladığı takdirde, Futsal Dünya Kupası Eleme Turu'nda Rusya ve Hırvatistan'ın bulunduğu 7. Grup'ta, ikinci tamamladığı takdirde ise Sırbistan ve Fransa'nın bulunduğu 6. Grup'ta yer alacak.
12 Eylül-4 Ekim 2020 tarihlerinde finalleri düzenleyecek Litvanya, 2020 Futsal Dünya Kupası'na direkt katılacak.
YORUM YAZ