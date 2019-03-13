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Futsalda milli heyecan

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Avrupa Şampiyonası elit turunda İspanya, Gürcistan ve Macaristan ile mücadele edecek 19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

13 Mart 2019 Çarşamba 11:14
Futsalda milli heyecan


İSTANBUL (AA) - Avrupa Futsal Şampiyonası elit turunda Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, İspanya, Gürcistan ve Macaristan ile mücadele edecek 19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonda maçlar, 24, 25 ve 27 Mart tarihlerinde oynanacak.

Teknik direktörlüğünü Murat Kaya'nın yaptığı 19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Umut Keşanlı (Kasımpaşa), Recep Taş (Alibeyköy Spor), Erkan Çınar (Beşiktaş)

Savunma: Mustafa Acar (Antalyaspor), Muhammed Yusuf Aygün (Beşiktaş), Tunahan Ergül (Trabzonspor)

Kanat: Batuhan Dıraga (Kasımpaşa), Cenk Şen (Serik Belediyespor), Bünyamin Balcı (Antalyaspor), Emir Şenocak (Bursaspor), Sefa Çollak (Medipol Başakşehir)

Forvet: Muhammed Furkan Özhan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Fuat Bavuk (Ümraniyespor), Berat Altındiş (Bursaspor)

Maç programı:


Tiflis'te Olimpik Spor Salonu'nda yapılacak organizasyonunda Türkiye'nin maçlarının programı TSİ şöyle:

24 Mart Pazar:

13.00 Türkiye-İspanya

25 Mart Pazartesi:

16.00 Gürcistan-Türkiye

27 Mart Çarşamba:

13.00 Türkiye-Macaristan

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 11:14
  1. 19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı
  2. Avrupa Şampiyonası Elit Tur
  3. Futsal

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