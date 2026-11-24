Futbolda skandal hareket! Rakibine öyle bir hareket yaptı ki, tutuklandı!
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Antalya'da Profesyonelliğe Geçiş Ligi karşılaşmasının ardından soyunma odasına giden rakip futbolcuya kafa atarak yaralayan şahıs, güvenlik güçlerinin müdahalesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ahlak ve sportmenlik sınırlarını aşan çirkin saldırı sonrası darp raporu alıp şikayetçi olan mağdur sporcunun hastanedeki tedavisinin sürdüğü, saldırganın ise kasten yaralama suçundan tutuklandığı bildirildi.
MAÇ SONU SOYUNMA ODASI YOLUNDA ÇİRKİN SALDIRI
Profesyonelliğe Geçiş Ligi 12. Grup'ta 22 Kasım'da Manavgat Belediyespor ile 1955 Seydişehir Alüminyumspor arasında Manavgat Atatürk Stadı'nda oynanan ve ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğüyle sona eren müsabakanın ardından skandal bir olay yaşandı. Sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda bulunmayan bir futbolcunun, soyunma odasına yönelen rakip takım oyuncusu Osman Çağlar Uç'a kafa atarak yaralanmasına yol açtığı kaydedildi.
DARP RAPORU ALINDI, JANDARMA GÖZALTINA ALDI
Saldırının ardından hastanede tedavi altına alınan Osman Çağlar Uç'un darp raporu alarak şikayetçi olması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Kısa sürede gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından gece saatlerinde adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe kasten yaralama suçundan tutuklandı.