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Futbolda şampiyonun adı değişmedi

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu Yıldız Erkeklerden sonra küçük erkeklerde de futbolda Manisa şampiyonu oldu.

03 Mayıs 2019 Cuma 16:07
Futbolda şampiyonun adı değişmedi

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu Yıldız Erkeklerden sonra küçük erkeklerde de futbolda Manisa şampiyonu oldu.


Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği Okul Sporları Küçük Erkekler Futbol İl Birinciliği Müsabakaları, 59 okuldan 709 sporcunun katılımıyla sona erdi. 8 Eylül Stadı’nda oynanan final müsabakasında Salihli 50. Yıl Ortaokulu’nu 2-1 yenen Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu Manisa şampiyonu olurken, Akhisar KovalıkStadı’nda oynanan üçüncülük müsabakasında, normal süresi 2-2 biten maçta Akhisar Gazi Ortaokulu’nu penaltılarda 1-0 yenen Akhisar Dr. Ahmet Tarık Sarı Ortaokulu üçüncü oldu.


Müsabakalarda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Okul Sporları Tertip Komitesi tarafından verilirken, şampiyon olan Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu’na kupa ve madalyasını Okul Sporları Şube Müdürü Mustafa Buldu verdi.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 16:07
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