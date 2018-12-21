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Futbolda haftanın programı

Süper Lig ve 1. Lig'de 17. hafta karşılaşmalarıyla sezonun ilk yarısı sona erecek

21 Aralık 2018 Cuma 09:31
Futbolda haftanın programı

Futbolda Süper Lig ve 1. Lig'de 17. hafta maçlarıyla sezonun ilk devresi tamamlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

- Süper Lig

 

Yarın:

13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

23 Aralık Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kayserispor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor​ (Bursa Büyükşehir Belediye)

16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park)

19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom)

24 Aralık Pazartesi:

20.00 Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)

20.00 Akhisarspor-Atiker Konyaspor (Spor Toto Akhisar)

 

- Spor Toto 1. Lig

 

Bugün:

19.00 Denizlispor-İstanbulspor (Denizli Atatürk)

Yarın:

13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Altay (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

13.30 Ümraniyespor-Afjet Afyonspor (Ümraniye Belediyesi)

16.00 Gazişehir Gaziantep-Kardemir Karabükspor (Gaziantep)

23 Aralık Pazar:

13.30 Hatayspor-Balıkesirspor Baltok (Antakya Atatürk)

13.30 Osmanlıspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)

16.00 Eskişehirspor-Boluspor (Yeni Eskişehir)

16.00 Adana Demirspor-Gençlerbirliği (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

24 Aralık Pazartesi:

19.00 Altınordu-Giresunspor (Bornova)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 09:31
  1. Karabük
  2. Trabzon
  3. Sivas
  4. Rize
  5. Malatya
  6. Konya
  7. Kayseri
  8. İstanbul
  9. Hatay
  10. Giresun
  11. Gaziantep
  12. Eskişehir
  13. Erzurum
  14. Elazığ
  15. Denizli
  16. Bursa
  17. Bolu
  18. Balıkesir
  19. Antalya
  20. Ankara
  21. Afyon
  22. Adana
  23. Futbol
  24. Spor Toto 1. Lig
  25. Spor Toto Süper Lig
  26. SÜPERLİG

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