Futbolda haftanın programı
Süper Lig'de 33'üncü, Spor Toto 1. Lig'de 32'nci hafta maçları yapılacak.
Süper Lig'e 33'üncü, Spor Toto 1. Lig'e 32'nci, TFF 2. Lig'de 35'inci, TFF 3. Lig 1 ve 3. Gruplarda 31'inci, 2. Grup'ta 35'inci ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 18'inci hafta maçları yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:
Süper Lig
Bugün:
20.30 Yukatel Kayserispor-Çaykur Rizespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.30 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Medical Park)
Yarın:
13.30 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Hatay)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Altay-Medipol Başakşehir (Alsancak Mustafa Denizli)
20.30 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)
17 Nisan Pazar:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 GZT Giresunspor-Beşiktaş (Çotanak Spor Kompleksi)
18 Nisan Pazartesi:
20.30 Galatasaray-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Nef)
1. Lig
Bugün:
14.30 Ankara Keçiörengücü-Altaş Denizlispor (Aktepe)
17.00 Tuzlaspor-Gençlerbirliği (Eyüp)
20.30 İstanbulspor-Bursaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Yarın:
13.30 Balıkesirspor-NasaDoge Menemenspor (Balıkesirspor Atatürk)
16.00 Kocaelispor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Kocaeli)
16.00 Altınordu-Manisa FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)
20.30 Beypiliç Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bolu Atatürk)
17 Nisan Pazar:
16.00 MKE Ankaragücü-Adanaspor (Eryaman)
20.30 Yılport Samsunspor-Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
TFF 2. Lig:
Beyaz Grup:
Yarın:
15.00 Pendikspor-Şanlıurfaspor (Pendik)
17 Nisan Pazar:
13.00 Isparta 32 SPor-Pazarspor (Isparta Atatürk)
15.00 Tarsus İdman Yurdu-Amed Sportif Faaliyetler (Tarsus ilçe)
15.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
15.00 Nazilli Belediyespor-Ankara Demirspor (Nazilli İlçe)
15.00 Akhisarspor-Weecoins Kırklarelispor (Spor Toto Akhisar)
15.00 Kırşehir Belediyespor-Eskişehirspor (Kırşehir Ahi)
15.00 Uşakspor-Teco Karacabey Belediyespor (Uşak 1 Eylül)
Kırmızı Grup:
Yarın:
14.00 1461 Trabzon FK-Bodrumspor (Ortahisar Yavuz Selim)
15.00 İnegölspor-Çorum FK (İnegöl İlçe)
17 Nisan Pazar:
15.00 Ankaraspor-Silahtaroğlu Vanspor FK (Osmanlı)
15.00 Sakaryaspor-Turgutluspor (Yeni Sakarya Atatürk)
15.00 Somaspor-Etimesgut Belediyespor (Soma Atatürk)
15.00 Ergene Velimeşespor-Serik Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk)
15.00 Diyarbekirspor-Kahramanmaraşspor (Diyarbakır)
15.00 Afjet Afyonspor-Sivas Belediyespor (Zafer)
15.00 Adıyaman FK-An Zentrum Bayburt Özel İdaresi (Adıyaman Atatürk)
15.00 Niğde Anadolu FK-Sarıyer (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs)
TFF 3. Lig
1. Grup:
Yarın:
15.00 Fatsa Belediyespor-Sancaktepe FK (Fatsa İlçe)
17 Nisan Pazar:
15.00 Bergama Belediyespor-Criptoswaps Çatalcaspor (Bergama 14 Eylül)
15.00 Batman Petrolspor-Hendekspor (Batman Yeni Şehir)
15.00 Belediye Kütahyaspor-Elazığspor (Dumlupınar)
15.00 Artvin Hopaspor-Karaman FK (Hopa İlçe)
15.00 Başkent Gözgözler Akademi FK-1954 Kelkit Belediyespor (Polatlı İlçe)
15.00 Formül Erbaaspor-Osmaniyespor FK (Erbaa İlçe)
15.00 Arnavutköy Belediyespor-Nevşehir Belediyespor (Bolluca)
15.00 Bursa Yıldırımspor-Kahta 02 Spor (Minareli Çavuş Tesisleri)
2. Grup:
17 Nisan Pazar:
14.00 Siirt İl Özel İdaresi-68 Aksaray Belediyespor (Siirt Atatürk)
15.00 Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Hacettepe (Alanya Milli Egemenlik)
15.00 Yomraspor-Çarşambaspor (Yomra İlçe)
15.00 Kalecik FK-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Çubuk İlçe)
15.00 52 Orduspor FK-Bitexen Düzcespor (Yeni Ordu)
15.00 İskenderunspor-Gema Polimer Şile Yıldızspor (İskenderun 15 Temmuz)
15.00 Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK-Darıca Gençlerbirliği (Elazığ Doğukent)
15.00 Bayrampaşaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetleri (Bayrampaşa Çetin Emeç)
15.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Kuşadasıspor (Iğdır Şehir)
3. Grup:
Yarın:
15.00 Orduspor 1967-Kardemir Karabükspor (Yeni Ordu)
15.00 Modafen-Belediye Derincespor (Alemdağ)
15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-İçel İdmanyurdu (Tepecik Şenol Güneş)
15.00 Çankaya FK-Kırakkale Büyük Anadoluspor (Yeni Mahalle Hasan Doğan)
17 Nisan Pazar:
15.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Esenler Erokspor (Faruk Çelik)
15.00 Criptoswaps Edirnespor-Karşıyaka (Edirne 25 Kasım)
15.00 Ceyhanspor-Mardin 1969 (Ceyhan İlçe)
15.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Yeşilyurt DÇ Ofspor (Gümüşhane Yenişehir)
15.00 Ağrı 1970 Spor-Fethiyespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
A Grubu:
Yarın:
13.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomgetspor-Kocaeli Bayan (Osmanlı)
17 Nisan Pazar:
12.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Ataşehir Belediyespor (Şehit Vefa Karakurdu)
12.00 Fenerbahçe-Hatayspor (Beylerbeyi 75. Yıl)
12.00 Bitexen 1207 Antalyaspor-Beşiktaş Vodafone (Zeytinköy 2 Nolu Saha)
12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Altay (Amedspor Tesisleri Sentetik Saha)
12.00 Kireçburnu-Fatih Vatanspor (Çayırbaşı)
B Grubu:
17 Nisan Pazar:
11.00 Bitexen Sivasspor-ALG Spor (4 Eylül Spor Vadisi 2 Nolu Suni Çim Saha)
12.00 Hakkarigücü-Bitexen Adana İdmanyurduspor (Merzan Şehir)
12.00 Wulfz Fatih Karagümrük-Konak Belediyespor (Vefa)
12.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)
13.00 Galatasaray Hepsiburada-İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor (Florya Metin Oktay Tesisleri)
13.00 Dudullu-Yukatel Kayseri (Dudullu)