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Futbolcular antrenmana çıkmama kararı aldı

Ekonomik sorunlarla karşı karşıya olan TFF 2. Lig takımlarından Amedspor'da 2.5 aydan bu yana sadece Keçiörengücü galibiyet primi alabilen futbolcular, antrenmanlara çıkmama kararı aldı.

25 Eylül 2018 Salı 15:36
Futbolcular antrenmana çıkmama kararı aldı

Amedspor'da ekonomik kaos: Tesiste yemek yok, futbolcular idmana çıkmıyor. Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur eşleşmesinde deplasmanda oynayacakları Balıkesirspor maçına gitmesi gereken Amedspor kafilesinin bu maça gidip gitmeyeceği belirsizliğini koruyor. Takımda 7 aydan bu yana maaşlarını alamayan personellerin iş bırakması nedeniyle tesiste yemek çıkmıyor. 2.5 aydan bu yana sadece Keçiörengücü galibiyet primi alabilen futbolcular ise antrenmanlara çıkmama kararı aldı.

Sezona büyük handikaplarla başlayan Amed Sportif Faaliyetler Kulubü, Ticaret ve Sanayi Odası ve bazı işadamlarının destekleri ile lisans ücretlerinin yatırılmasıyla lige zor da olda başladı. Buna rağmen ekonomik krizin devam ettiği Amedspor'da 7 aydan beri maaş alamayan kulüp personeli de iş bıraktı. Bu yüzden yemeklerin çıkmadığı kulüp tesislerinde kalan futbolcular, yemeklerini dışarda ve kendi imkanlarıyla yemek zorunda kaldı. 2.5 aydan beri sadece Keçiörengücü maçının galibiyet primini alan futbolcular da sorunlara çözüm bulunmaması ve alacaklarının ödenmemesi nedeniyle idmanlara çıkmama kararı aldı.

Teknik direktör Sertaç Küçükbayrak, 27 Eylül Perşembe günü deplasmanda Balıkesirspor ile oynayacakları maça gidip gitmeme konusunda bir fikrinin olmadığını söyledi. Kulüpte yemek çıkmadığı yönündeki iddiaları doğrulayan Küçükbayrak, "Ancak personellerin iş bırakması ve kulüpte yemek çıkmaması gibi sorunlar yönetimin hal etmesi gereken konular. Tabii bunlar bizi de olumsuz etkiliyor. Futbolcular dün antrenmana çıkmadı. Kimseyi zorla antrenmana çıkartacak halim yok. Bakın bu futbolcular aslanlar gibi sahaya çıkıp her iki iç saha maçını kazandı. Bu kent bu kulübü sahiplenmeli" dedi.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü yöneticileri de yaşanan kaos ve ekonomik kriz ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

 

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 15:36
  1. Amed Sportif Faaliyetle
  2. Amedspor
  3. Sertaç Küçükbayrak
  4. Ziraat Türkiye Kupası
  5. Balıkesirspor
  6. Keçiörengücü

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  • MuhsinMuhsin1 sa önce
    pkkyi desteklemeyecektiniz. . . .!
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