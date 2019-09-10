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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

- 2. turda yarın 24 maç yapılacak

10 Eylül 2019 Salı 10:13
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası


İSTANBUL (AA) - Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur mücadelesi, yarın yapılacak 24 maçla devam edecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan 2. turda 66 takım mücadele ediyor. Maçlarını kazanan takımlar, adını bir üst tura yazdıracak.

Türkiye Kupası'nda yarın yapılacak maçların programı şöyle:

13.00 Ağrı 1970-Artvin Hopaspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

14.30 1954 Kelkit Belediyespor-Ofspor (Kelkit İlçe)

14.30 Görelespor-Yomraspor (Görele 13 Şubat)

14.30 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Elazığ Belediyespor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)

14.30 Cizrespor-Diyarbekirspor (Cizre İlçe)

14.30 Karbel Karaköprü Belediyespor-Siirt İl Özel İdare (Faruk Çelik)

14.30 Batman Petrolspor-Mardin Büyükşehir Başakspor (Batman Yeni Şehir)

15.00 1074 Çankırıspor-Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri (Çankırı Atatürk)

15.00 Çankaya-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Ankara OSTİM)

15.00 Altındağ Belediyespor-Yozgatspor 1959 (Çubuk İlçe)

15.00 Tokatspor-Erbaaspor (Tokat Gaziosmanpaşa)

15.00 Erzinspor-Kilis Belediyespor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)

15.00 Nevşehir Belediyespor-Osmaniyespor (Nevşehir Gazi)

15.00 Kozanspor-Payasspor (İsmet Atlı)

15.30 Silivrispor-Bursa Yıldırımspor (Silivri)

15.30 Maltepespor-Erokspor (Maltepe Hasan Polat)

15.30 Şile Yıldızspor-Karacabey Belediyespor (Şile İlçe)

15.30 Bayrampaşa-Bigaspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

15.30 Düzcespor-Darıca Gençlerbirliği (Düzce 18 Temmuz)

15.30 Manisaspor-Turgutluspor (Manisa 19 Mayıs)

15.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Halide Edip Adıvar Spor (Tepecik Şenol Güneş)

15.30 TKİ Tavşanlı Linyitspor-Somaspor (Tavşanlı Ada)

18.30 Ci Group Buca-Nazilli Belediyespor (Yeni Buca)

19.00 Fethiyespor-Kızılcabölükspor (Fethiye İlçe)

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 10:13
  1. 2. tur
  2. Futbol
  3. Ziraat Türkiye Kupası

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