0553 313 94 23

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

- Trabzonspor-Ümraniyespor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

03 Şubat 2019 Pazar 21:31
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 5 Şubat Salı günü Şenol Güneş Kompleksi'nde Trabzonspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Uğurlu'nun yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Serkan Çınar ikilisi yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alper Çetin olacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 21:31
  1. Futbol
  2. Trabzonspor
  3. Ümraniyespor
  4. Ziraat Türkiye Kupası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında
    2. Sibsi ve 2. Abdullah, ortak ekonomik..
    3. Bakan Kurum'dan 'Salda Gölü' açıklaması
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında
    5. 100 bin dönüm arazi sular altında..
    6. "Vatandaşım ağlayacağına uyuşturucu..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında
    8. Maçın ardından
    9. ABD kuklası Guiado'dan yeni hamle:..
    10. Erdoğan sitem etti: Ne olacak halimiz?
    11. Erdoğan'dan Osman Çakmak'a telefon!
    12. MKE Ankaragücü'nden hakem kararlarına..
    13. Manchester kulüpleri haftayı..
    14. Yaralı sansar tedavi edildi
    15. Osman Çakmak kimdir? | Ampute milli..
    16. Basketbolda maçın ardından
    17. "ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması..
    18. Sakarya'da bıçakla yaralama
    19. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    20. Trump'tan 'Venezuela'ya askeri..
    Zam şampiyonuydu... Fiyatı yüzde 40 düştü! 6,5 TL'den satılıyor
    Zam şampiyonuydu... Fiyatı yüzde 40 düştü! 6,5 TL'den satılıyor
    İYİ Parti büyükşehir belediye başkan adayları isim listesi
    İYİ Parti büyükşehir belediye başkan adayları isim listesi
    O ilimizde büyük sevinç! TPAO petrol verilerini teyit etti
    O ilimizde büyük sevinç! TPAO petrol verilerini teyit etti
    Canan Karatay'dan ezber bozan açıklamalar: Kollestrol diye bir hastalık yok! Bu hastalığı ilaç firmaları üretti
    Canan Karatay'dan ezber bozan açıklamalar: Kollestrol diye bir hastalık yok! Bu hastalığı ilaç firmaları üretti
    Guaido 'yardım' istedi! ABD gönderiyor
    Guaido 'yardım' istedi! ABD gönderiyor

    Günün Karikatürü

    03 Şubat 2019
    Terör devleti haddini iyice aştı! İsrail'den küstah Türkiye kararı
    Terör devleti haddini iyice aştı! İsrail'den küstah Türkiye kararı
    'Mehmetçik'in yeni süngüsü'! Kullanılmaya başlandı
    'Mehmetçik'in yeni süngüsü'! Kullanılmaya başlandı