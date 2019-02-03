Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Trabzonspor-Ümraniyespor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek



İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 5 Şubat Salı günü Şenol Güneş Kompleksi'nde Trabzonspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Serkan Çınar ikilisi yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alper Çetin olacak.

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