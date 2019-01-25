Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Kupada çeyrek final ve yarı final kura çekimi 30 Ocak'ta yapılacak



İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri için kura çekimi, 30 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimine, son 16 turunda rakiplerini saf dışı bırakan Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Ümraniyespor'un yanı sıra, Galatasaray-Boluspor eşleşmesinin galibi katılacak.



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