Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
- Son 16 turu rövanşında yarın oynanacak 3 maçta görev alacak hakemler belli oldu22 Ocak 2019 Salı 13:43
İSTANBUL (AA) - Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın yapılacak rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, yarınki 3 karşılaşmada görev alacak hakemler şunlar:
14.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Ümit Öztürk
18.00 Göztepe-Antalyaspor: Ali Palabıyık
20.30 Balıkesirspor Baltok-Trabzonspor: Hüseyin Göçek
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