Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son 16 turu rövanşında yarın oynanacak 3 maçta görev alacak hakemler belli oldu



İSTANBUL (AA) - Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın yapılacak rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, yarınki 3 karşılaşmada görev alacak hakemler şunlar: 14.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Ümit Öztürk 18.00 Göztepe-Antalyaspor: Ali Palabıyık 20.30 Balıkesirspor Baltok-Trabzonspor: Hüseyin Göçek

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