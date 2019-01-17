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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

- Kupada son 16 turu ilk maçları, ertelenen 1 müsabaka dışında tamamlandı

17 Ocak 2019 Perşembe 22:55
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası


İSTANBUL (AA) - Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunun ilk aşaması, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Boluspor-Galatasaray maçı dışında tamamlandı.

Yapılan 7 müsabakanın 4'ünde ev sahibi ekipler galip geldi. İki maç berabere biterken, bir karşılaşmayı ise konuk ekip kazandı.

Kupada son 16 turu rövanş maçları 22, 23 ve 24 Ocak'ta oynanacak. Boluspor ile Galatasaray arasındaki son 16 turu ilk mücadelesi 22 Ocak, rövanş müsabakası ise 29 Ocak'ta yapılacak.

Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kayserispor-Akhisarspor: 1-2

Antalyaspor-Göztepe: 3-3

Evkur Yeni Malatyaspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 3-2

Medipol Başakşehir-Hatayspor: 1-0

Trabzonspor-Balıkesirspor Baltok: 2-1

Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: 0-0

Ümraniyespor-Fenerbahçe: 1-0

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 22:55
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