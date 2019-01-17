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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

- Ümraniyespor: 1 - Fenerbahçe: 0

17 Ocak 2019 Perşembe 22:50
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası


Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Arda Kardeşler, Samet Çiçek, Mustafa Savranlar

Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Appindangoye, Merthan Açıl, Yasir Subaşı (Dk. 86 Dialiba), Serkan Göksu, Timur Temeltaş, Vasilogiannis, Emircan Altıntaş, Bahadır Taşdelen (Dk. 62 Madinda), Leandrinho (Dk. 75 Atabey Çiçek)

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Sadık Çiftpınar, Skrtel, İsmail Köybaşı, Jailson, Eljif Elmas, Dirar, Valbuena (Dk. 61 Ayew), Benzia (Dk. 84 Mehmet Ekici), Slimani (Dk. 80 Frey)

Gol: Dk. 82 Yasir Subaşı (Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Dk. 47 Eljif Elmas (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 23 Slimani (Fenerbahçe), Dk. 90+7 Dialiba (Ümraniyespor)


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a 1-0 yenildi.

38. dakikada Şener Özbayraklı'nın savunmanın arkasına pasında topla ceza sahasına giren Benzia'nın ortasında penaltı noktasının gerisinden Valbuena'nın vuruşunda, kaleci Burak'ın müdahale ettiği top yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında yine Benzia'nın yerden pasına Valbuena'nın şutunda, kaleci Burak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

41. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Şener Özbayraklı, taşıdığı topla ceza sahasına girdi. Şener'in sağ çaprazdan sert vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

82. dakikada Ümraniyespor öne geçti. Sağdan Alaaddin Okumuş'un ortasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Yasir'in sert şutunda, savunmada Skrtel'e çarpan top ağlara gitti: 1-0

90+8. dakikada Ümraniyespor'un ani gelişen atağında, topla ceza sahasına giren Emircan Altıntaş, İsmail Köybaşı'ndan sıyrıldıktan sonra kaleci Volkan Demirel'le karşı karşıya kaldı. Emircan'ın sol çaprazdan yerden vuruşunda, top filelerle buluştu. Maçın hakemi Arda Kardeşler, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu yeniden inceledi. Pozisyonun başlangıcında Emircan'ın Şener Özbayraklı için tehlikeli harekette bulunduğunu tespit eden hakem Arda Kardeşler, golü iptal etti.

Ümraniyespor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Müsabakanın rövanşı, 24 Ocak Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 22:50
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