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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

- Aytemiz Alanyaspor: 0 - Kasımpaşa: 0

17 Ocak 2019 Perşembe 21:01
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası


Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Metin, İbrahim Bozbey

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Merih Demiral, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun Gülselam, Taha Yalçıner (Dk. 63 Ozan Tufan), Villafanez (Dk. 79 Sural), Djalma Campos (Dk. 63 Efecan Karaca), Junior Fernandes, Cisse

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Ben Youssef, Veysel Sarı, Özgür Çek, Hajradinovic (Dk. 69 Josue Sa), Sadiku (Dk. 90 Tarkan Serbest), Pavelka, Eduok (Dk. 75 Heintz), Trezeguet, Diagne

Kırmızı kart: (Maç bitiminde) Diagne (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 25 Villafanez (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 45+3 Sadiku, Dk. 73 Pavelka (Kasımpaşa)


ANTALYA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.

6. dakikada Pavelka'nın pasında Özgür Çek, sol köşeden topu ceza sahası içerisine gönderdi. Diagne, kontrol ettiği meşin yuvarlağı filelere yolladı. Maçın hakemi Suat Arslanboğa, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı üzerine ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

55. dakikada Trezeguet'nin ceza sahasına ortasında topla buluşan Diagne, kaleci Haydar Yılmaz ile karşı karşıya kaldı. Diagne'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

78. dakikada sağ kanattan Villafanez'in pasında topla buluşan Baiano, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarındaki Efecan Karaca'ya aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda, top yandan auta çıktı.

Karşılaşma, 0-0 sona erdi.

Bu arada karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından maçın hakemi Suat Arslanboğa, Diagne'nin Tzavellas'a tükürdüğünü belirleyerek Senegalli oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 21:01
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