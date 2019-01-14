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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

- Son 16 turunda yarın oynanacak üç maçı yönetecek hakemler açıklandı

14 Ocak 2019 Pazartesi 10:03
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası


İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın oynanacak üç karşılaşmada görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, yarınki maçları yönetecek hakemler şunlar:

16.00 Kayserispor-Akhisarspor: Halis Özkahya

18.00 Antalyaspor-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

19.50 Boluspor-Galatasaray: Mustafa Öğretmenoğlu


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 10:03
  1. Futbol
  2. hakemler
  3. son 16 tur
  4. Ziraat Türkiye Kupası

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