Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
- Son 16 turunda yarın oynanacak üç maçı yönetecek hakemler açıklandı14 Ocak 2019 Pazartesi 10:03
İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın oynanacak üç karşılaşmada görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, yarınki maçları yönetecek hakemler şunlar:
16.00 Kayserispor-Akhisarspor: Halis Özkahya
18.00 Antalyaspor-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu
19.50 Boluspor-Galatasaray: Mustafa Öğretmenoğlu
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