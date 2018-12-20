Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
- Darıca Gençlerbirliği: 0 - Antalyaspor: 1- Antalyaspor, son 16 turuna yükseldi20 Aralık 2018 Perşembe 15:55
Stat: Darıca İlçe
Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Cem Satman, Ömer Tevfik Özkoç
Darıca Gençlerbirliği: Ahmet Önal (Dk. 90 Emre Gamsız), Adem Aydın, Raşit Sevindir, Ahmet Kutluer, Ramazan Özcan, Salih Seyis, Zeki Korkmaz, Uğur Daşdemir, Coşkun Yılmaz, Oktay Bala (Dk. 74 Mustafa Kaya), Görkem Güven
Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Osman Çelik, Zeki Yıldırım, Mustafa İnan, Doğukan Sinik, Harun Alpsoy (Dk. 46 Fehmi Koç), Celustka (Dk. 51 Musa Nizam), Barrada, Birkan Öksüz, Bahadır Öztürk (Dk. 78 Batuhan Berkay Fındık), Sergen Yatağan
Gol: Dk. 47 Barrada (Antalyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 90 Raşit Sevindir (Darıca Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 45+2 Ahmet Kutluer, Dk. 51 Görkem Güven, Dk. 71 Oktay Bala, Dk. 75 Coşkun Yılmaz, Dk. 83 Mustafa Kaya (Darıca Gençlerbirliği), Dk. 59 Bahadır Öztürk, Dk. 80 Barrada (Antalyaspor)
KOCAELİ (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Antalyaspor, deplasmanda Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.
Eşleşmenin ilk maçı 2-2 eşitlikle tamamlanırken, bugünkü sonuçla Antalyaspor adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu.
47. dakikada sağ kanattan Antalyasporlu Doğukan Sinik'in yaptığı ortada, ceza sahası içinde Barrada kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.
Maçta başka gol olmadı ve Antalyaspor karşılaşmayı 1-0 kazanarak tur atlamayı başardı.
Öte yandan, ev sahibi ekibin müsabakaya 2 yedek oyuncuyla çıkması dikkati çekti.
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