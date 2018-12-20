Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
- Hatayspor: 2 - Gençlerbirliği: 0- Bordo-beyazlı ekip, son 16 turuna yükseldi20 Aralık 2018 Perşembe 15:14
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cemal Alpay, Cem Özbay
Hatayspor: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Soner Örnek, Mehmet Tayfun Dingil, Karim Samb (Dk. 74 Hamza Gür), Gökhan Karadeniz (Dk. 46 Caner Hüseyin Bağ), Korkishko, Sadi Karaduman (Dk. 32 Yılmaz Özeren), Maiga, Sinan Kurumuş, Özgür Kazar
Gençlerbirliği: Emrullah Şalk, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Ayberk Özdemir, Arnason, Bady, Canberk Aydın (Dk. 71 Metehan Mert), Mahmut Boz, Matei (Dk. 75 Cengizhan Akgün), Rahmetullah Berişbek, Jailton, Bekir Yılmaz (Dk. 46 Emre Gündoğdu)
Goller: Dk. 37 Sinan Kurumuş, Dk. 49 Caner Hüseyin Bağ (Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 38 Bekir Yılmaz, Dk. 55 Emre Gündoğdu, Dk. 72 Arnason (Gençlerbirliği), Dk. 67 Karim Samb (Hatayspor)
HATAY (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Hatayspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi.
İlk karşılaşmayı 2-1 kaybeden Hatayspor, bu skorla adını son 16 turuna yazdırdı.
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