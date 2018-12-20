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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

- Hatayspor: 2 - Gençlerbirliği: 0- Bordo-beyazlı ekip, son 16 turuna yükseldi

20 Aralık 2018 Perşembe 15:14
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası


Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cemal Alpay, Cem Özbay

Hatayspor: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Soner Örnek, Mehmet Tayfun Dingil, Karim Samb (Dk. 74 Hamza Gür), Gökhan Karadeniz (Dk. 46 Caner Hüseyin Bağ), Korkishko, Sadi Karaduman (Dk. 32 Yılmaz Özeren), Maiga, Sinan Kurumuş, Özgür Kazar

Gençlerbirliği: Emrullah Şalk, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Ayberk Özdemir, Arnason, Bady, Canberk Aydın (Dk. 71 Metehan Mert), Mahmut Boz, Matei (Dk. 75 Cengizhan Akgün), Rahmetullah Berişbek, Jailton, Bekir Yılmaz (Dk. 46 Emre Gündoğdu)

Goller: Dk. 37 Sinan Kurumuş, Dk. 49 Caner Hüseyin Bağ (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Bekir Yılmaz, Dk. 55 Emre Gündoğdu, Dk. 72 Arnason (Gençlerbirliği), Dk. 67 Karim Samb (Hatayspor)


HATAY (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Hatayspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi.

İlk karşılaşmayı 2-1 kaybeden Hatayspor, bu skorla adını son 16 turuna yazdırdı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 15:14
  1. Futbol
  2. Gençlerbirliği
  3. Hatayspor
  4. Ziraat Türkiye Kupası

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