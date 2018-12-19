Futbol: Ziraat Türkiye Kupası





Stat: Medical Park

Hakemler: Bahattin Şimşek, Kerem Ersoy, Deniz Caner Özaral

Trabzonspor: Uğurcan Çakır (Dk. 71 Arda Akbulut), Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 63 Kucka), Hosseini, Hasan Batuhan Artarslan, Ibanez, Murat Cem Akpınar (Dk. 77 Semih Karadeniz), Zeki Yavru, Olcay Şahan, Abdülkadir Parmak, Amiri, Ekuban

Sivas Belediyespor: Serkan Demirol, Serkan Yavuz, Ali Aydın, Ali Zorlu, Fatih Çiplak, Berkay Öztuvan, Aykut Emre Yakut, Mustafa Aydın, Güray Gazioğlu (Dk. 57 Alpay Koçaklı), Ercüment Eray Ataklı (Dk. 63 Gökhan Çırak), Emrah Bedir (Dk. 81 Murat Akgül)

Goller: Dk. 9 Hasan Batuhan Artarslan, Dk. 18 ve 35 Ekuban, Dk. 52 Amiri, Dk. 78 Abdülkadir Parmak (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Zeki Yavru (Trabzonspor), Dk. 66 Fatih Çiplak (Sivas Belediyespor)





TRABZON (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 2-2 biten ilk maçın rövanşında Trabzonspor, sahasında Sivas Belediyespor'u 5-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

9. dakikada Trabzonspor öne geçti. Ibanez'in soldan kullandığı köşe atışında, Hosseini'nin kafa vuruşunda savunmadan dönen topa altıpas içerisinde dokunan Hasan Batuhan Artarslan, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

18. dakikada bordo-mavili ekip farkı 2'ye çıkardı. Amiri'nin pasında savunmanın müdahale ettiği top ile ceza alanı içinde buluşan Ekuban, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Serkan Demirol'un sağından filelerle buluşturdu: 2-0

35. dakikada Trabzonspor, skoru 3-0'a taşıdı. Olcay Şahan'ın ara pasında topla buluşan Ekuban'ın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan filelere gitti: 3-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, bordo-mavili takımın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

52. dakikada Trabzonspor farkı 4'e çıkardı. Ibanez'in soldan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde iyi yükselen Amiri, kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 4-0

78. dakikada Trabzonspor, beşinci golünü buldu. Olcay Şahan'ın soldan ortasında ceza alanı içinde Abdülkadir Parmak, uçarak kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 5-0

Trabzonspor, karşılaşmadan 5-0 galip ayrılarak turu geçen taraf oldu.





- Kaptanlık pazubendi Uğurcan'ın





Trabzonspor'da Sosa, Pereira ve Yusuf Yazıcı'nın yokluğunda Uğurcan Çakır, sahaya kaptan olarak çıktı.

Karşılaşmanın 71. dakikasında Uğurcan, yerini genç kaleci Arda Akbulut'a bırakırken, kaptanlık pazubendini Hasan Batuhan Artarslan taktı.





- Arda, ilk kez





Trabzonspor'un 17 yaşındaki kalecisi Arda Akbulut, Sivas Belediyespor maçıyla ilk kez bir resmi karşılaşmada bordo-mavili formayı giydi.

Kaleci Esteban'ın takımdan ayrılmasının ardından bordo-mavili kulüp ile profesyonel sözleşme imzalayan bir diğer genç kaleci Muzaffer Cem Kaplan da kadroda yer aldı.





- Kucka, döndü





Trabzonspor'un Slovak oyuncusu Juraj Kucka, 46 gün sonra formasına kavuştu.

En son 4 Kasım'da Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaki Bursaspor maçında forma giyen Slovak oyuncu, Sivas Belediyespor karşılaşmasının ikinci yarısında oyuna girerek sahalara döndü.