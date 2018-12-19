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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

- Kayserispor: 4 - Altay: 1- Kayserispor, adını son 16 turuna yazdırdı

19 Aralık 2018 Çarşamba 20:38
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası


Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Ali Şansalan, Önder Yılmaz, Abdullah Bora Özkara

Kayserispor: Muammer Yıldırım, Lopes, Levent Gülen, Sapunaru, Mert Özyıldırım, Hasan Hüseyin Acar, Varela (Dk. 61 Kucher), Bilal Başacıkoğlu, Chery (Dk. 83 Abdullah Gürbüz), Kravets, Gyan (Dk. 74 Umut Bulut)

Altay: Aydın Bağ, Ulaş Zengin, Çağrı Buğra Dişsiz (Dk. 46 Gençer Cansev), Yasin Palaz, Serkan Sözmen, Aganovic, Atakan Çankaya (Dk. 69 Metin Yüksel), Tevfik Altındağ, Hüsamettin Yener (Dk. 46 Paixao), İbrahim Akın, Kappel

Goller: Dk. 4 Sapunaru, Dk. 37 ve Dk. 82 Kravets, Dk. 71 Bilal Başacıkoğlu,(Kayserispor), Dk. 80 Aganovic (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 30 Çağrı Buğra Dişsiz, Dk. 63 Gençer Cansev (Altay)


KAYSERİ (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Spor Toto 1. Lig temsilcisi Altay'ı 4-1 mağlup eden Kayserispor, son 16 turuna yükseldi.

İki takım arasında İzmir'de oynanan ilk maçı, Spor Toto Süper Lig temsilcisi Kayserispor 2-1 kazanmıştı.

4. dakikada Kayserispor atağında Altay yarı alanının ortalarında topla buluşan Chery'nin, ilerledikten sonra kaleyi cepheden gören pozisyonda sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten ceza alanına döndü. Topu iyi takip eden Sapunaru, altıpas üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

37. dakikada sağ kanatta topla buluşan Lopes'in sol ayağı ile ceza sahasına gönderdiği ortada penaltı noktasında iyi yükselen Kravets'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

71. dakikada Kayserispor atağında sol kanattan Chery'nin ortasında Gyan'ı geçen topu iyi takip eden Bilal Başacıkoğlu, arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.

80. dakikada Altay atağında, ceza alanı sol çaprazında Paixao ile verkaça giren Aganovic'in kayarak vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muammer'in kapattığı köşeden filelerle buluştu: 3-1.

82. dakikada Sapunaru'nun pasında topla buluşan Kucher'in, rakip yarı alanının ortalarından ceza sahasına gönderdiği yüksek topu iyi kontrol eden Kravets, kaleciyle karşı karşı pozisyonda yaptığı plase vuruşla skoru 4-1'e getirdi.

Kayserispor, karşılaşmadan 4-1 galip ayrılarak tur atladı.



Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 20:38
  1. Altay
  2. Kayserispor
  3. Ziraat Türkiye Kupası

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