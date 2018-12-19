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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

- Kasımpaşa: 4 - Menemen Belediyespor: 1- Kasımpaşa, son 16 turuna yükseldi

19 Aralık 2018 Çarşamba 19:03
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası


Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Volkan Bayarslan, İsmail Şencan, Samet Çavuş

Kasımpaşa: Eray Birniçan, Onur Ural, Ben Youssef, Josue Sa (Dk. 46 Veysel Sarı), Özgür Çek, Pavelka, Tarkan Serbest, Hakan Demir, Koita (Dk. 46 Hasan Bilal), Eduok (Dk. 72 Çağtay Kurukalıp), Mustafa Ethem Erboğa

Menemen Belediyespor: Necati Yılmaz, Rıdvan Koçak, Veli Çetin, Mert Kula, Alberk Koç (Dk. 46 Talha Yazgan), Taşkın Çalış, Murat Erdemir, Mustafa Şen (Dk. 62 Serhat Baştan), Umut Pusat, Okan Baydemir, Vedat Erçin (Dk. 56 Tayfun Aydoğan)

Goller: Dk. 27 ve 38 Mustafa Ethem Erboğa, Dk. 34 Koita (Penaltıdan), Dk. 71 Eduok (Kasımpaşa), Dk. 84 Serhat Baştan (Menemen Belediyespor)

Sarı kart: Dk. 85 Pavelka (Kasımpaşa)


İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında ağırladığı TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen Belediyespor'u 4-1 mağlup etti.

İzmir'de oynanan ilk maçı da 2-1 kazanan Kasımpaşa, adını son 16 turuna yazdırdı.

27. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Pavelka, ceza yayının gerisinden ara pasla topu Mustafa Ethem Erboğa'ya gönderdi. Mustafa'nın ceza sahası içinde topu kontrol ettikten sonra yerden uzak kale direğine doğru şutunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlara gitti: 1-0.

33. dakikada Koita'nın ceza sahası içinde Rıdvan Koçak'tan sıyrılmaya çalışırken yerde kalması üzerine maçın hakemi Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. 34. dakikada topun başına geçen Koita'nın vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından filelerle buluştu: 2-0.

38. dakikada Kasımpaşa farkı 3'e çıkardı. Orta sahanın gerisinde sağ kanattan topla buluşan Koita, pasını savunmanın arkasına koşu yapan Eduok'a çıkardı. Topla sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Eduok, arka direkteki Mustafa Ethem Erboğa'ya pasını gönderdi. Bu oyuncunun altıpas içinde kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.

71. dakikada Kasımpaşa mücadelede 4 farklı üstünlük yakaladı. Savunmanın arkasına koşu yapan Eduok, ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya yerden çektiği şutta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0.

84. dakikada Menemen Belediyespor farkı 3'e indirdi. Umut Pusat'ın ara pasında topla buluşan Serhat Baştan'ın ceza sahası içinde yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 4-1.

Kasımpaşa, karşılaşmadan 4-1 galip ayrılarak tur atladı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 19:03
  1. Futbol
  2. Kasımpaşa
  3. Menemen Belediyespor
  4. Ziraat Türkiye Kupası

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