Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
- Kupanın 5. turunda 4 Aralık Salı günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı02 Aralık 2018 Pazar 14:01
İSTANBUL (AA) - Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 4 Aralık Salı günü oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 4 Aralık'ta oynanacak 5. tur ilk karşılaşmalarının hakemleri şöyle:
13.00 Sivas Belediyespor-Trabzonspor: Serkan Çınar
14.45 Nazilli Belediyespor-Göztepe: Abdulkadir Bitigen
14.45 Gençlerbirliği-Hatayspor: Onur Özütoprak
16.45 Antalyaspor-Darıca Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu
18.30 Aytemiz Alanyaspor-Kahramanmaraşspor: Kutluhan Bilgiç
20.30 Çaykur Rizespor-Balıkesirspor Baltok: Bahattin Şimşek
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