Futbol: Ziraat Türkiye Kupası





İSTANBUL (AA) - Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 4 Aralık Salı günü oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 4 Aralık'ta oynanacak 5. tur ilk karşılaşmalarının hakemleri şöyle:

13.00 Sivas Belediyespor-Trabzonspor: Serkan Çınar

14.45 Nazilli Belediyespor-Göztepe: Abdulkadir Bitigen

14.45 Gençlerbirliği-Hatayspor: Onur Özütoprak

16.45 Antalyaspor-Darıca Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu

18.30 Aytemiz Alanyaspor-Kahramanmaraşspor: Kutluhan Bilgiç

20.30 Çaykur Rizespor-Balıkesirspor Baltok: Bahattin Şimşek



