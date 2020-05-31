Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen canlı yayında açıkladı: Koronavirüs testim pozitif çıktı
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Mart ayında kendisini karantinaya alan Dilmen, zorlu süreci nasıl atlattığını anlattı.
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Mart ayında koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
NTV canlı yayınında konuşan Dilmen, "Ben Mart ayında test yaptırmıştım, pozitif çıktı.Yarın bir daha test yapalım dediler, tekrar test yaptırdım, bu sefer negatif çıktı" dedi.
"Kendimi karantinaya aldım"
Rıdvan Dilmen sözlerini, "Kendimi karantinaya aldım 14 gün, bir kez daha test yaptırdım, yine negatif çıktı" ifadeleriyle sürdürdü.