Futbol: Uluslararası Starway Turnuvası - 16 Yaş Altı Milli Takımı, ikinci maçında Rusya'yı 3-2 mağlup etti



İSTANBUL (AA) - 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Uluslararası Starway Turnuvası'ndaki ikinci maçında ev sahibi Rusya'yı 3-2 yendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Moskova'daki Chertanovo Stadı'nda oynanan müsabakada milli takımın gollerini 2. dakikada Melih Bostan, 23 ve 77. dakikalarda Burak İnce atarken, Rusya'nın gollerini ise 35. dakikada Ivan Zazvonkin, 60. dakikada da Sergey Pinyayev kaydetti.

Turnuvadaki ilk karşılaşmasında Özbekistan'ı 3-2 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, üçüncü ve son maçında 25 Ağustos Pazar günü Sırbistan ile karşılaşacak.



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