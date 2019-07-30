Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi Turnuvanın 2. ön eleme turunda 7 takım tur atladı- Medipol Başakşehir'in 3. ön eleme turundaki rakibi Yunan ekibi Olympiakos oldu

İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynanan rövanş maçlarının ardından 7 takım bir üst tura yükseldi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. ön eleme turu rövanşında 7 müsabaka yapıldı. Golsüz sona eren ilk maçın rövanşında Çekya'nın Viktoria Plzen takımını 4-0 yenen Yunan ekibi Olympiakos, Medipol Başakşehir'in 3. ön eleme turundaki rakibi oldu. Olympiakos'un yanı sıra Kıbrıs Rum Kesimi'nden APOEL, Romanya'nın Cluj, İskoçya'nın Celtic, İsviçre'nin Basel, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb, Macaristan'ın Ferencvaros takımları tur atlamayı başardı. İki maçta alınan sonuçlar şöyle:

Olympiakos (Yunanistan) - Viktoria Plzen (Çekya): 0-0, 4-0

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Saburtalo (Gürcistan): 2-0, 3-0 Basel (İsviçre) - PSV Eindhoven (Hollanda): 2-3, 2-1 Valletta (Malta) - Ferencvaros (Macaristan): 1-3, 1-1

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Sutjeska (Karadağ): 1-0, 3-0

Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Cluj (Romanya): 0-1, 2-2 Nomme Kalju (Estonya) - Celtic (İskoçya): 0-5, 0-2

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.