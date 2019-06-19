0553 313 94 23

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

- Kupada 2. eleme turunun kura çekimi yapıldı

19 Haziran 2019 Çarşamba 14:24
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi


İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonu 2. eleme turu kuraları çekildi.

Ligde 2. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.

Organizasyonda 2. eleme turu maçları, 23-24 ile 30-31 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

- Lig Yolu

Viktoria Plzen (Çekya) - Olympiakos (Yunanistan)

PSV (Hollanda) - Basel (İsviçre)


- Şampiyonlar Yolu

Astana (Kazakistan) / Cluj (Romanya) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail)

BATE (Belarus) / Piast Gliwice (Polonya) - Linfield (Kuzey İrlanda) / Rosenborg (Norveç)

The New Saints (Galler) / Ön eleme turu kazananı - Kopenhag (Danimarka)

Ferencvaros (Macaristan) / Ludogorets (Bulgaristan) - Dudelange (Lüksemburg) / Valletta (Malta)

Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti) / Riga (Letonya) - Partizani (Arnavutluk) / Karabağ (Azerbaycan)

Sheriff (Moldova) / Saburtalo (Gürcistan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Celtic (İskoçya) / Saraybosna (Bosna Hersek) - Nomme Kalju (Estonya) / Şkendiya (Kuzey Makedonya)

Süduva (Litvanya) - Kızılyıldız (Sırbistan) - HJK Helsinki (Finlandiya) / HB Torshavn (Faroe Adaları)

Slovan Bratislava (Slovakya) / Sutjeska (Karadağ) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

Valur Reykjavik (İzlanda) - Maribor (Slovenya) - Ararat-Armenia (Ermenistan) / AIK (İsveç)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 14:24
  1. Futbol
  2. kura
  3. UEFA Şampiyonlar Ligi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Merkez Bankası PPK toplantı özeti
    1. Merkez Bankası PPK toplantı özeti
    2. (Özel)Kağıthane’de yol çöktü
    3. Türk-İş, tüm kamu işçilerine seyyanen..
    4. Mahalle konağında bakım yapıldı
    5. Sürücülere hem teşekkür mektubu, hem..
    6. GRAFİKLİ - BM raporu Suudi Arabistan'ı..
    7. Esenler’de Mursi için gıyabi cenaze..
    8. Spot piyasada elektrik fiyatları
    9. Sıfır atıkta okullar yarıştı İhlas..
    10. Tedavisi gecikince kangren olan bacağı..
    11. Türk-İş Genel Başkanı Atalay, 2019..
    12. Bas”İT”lik yapan “Otel Lobisi”ne..
    13. Çocuk istismarı ile mücadele bir ekip..
    14. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı’nda..
    15. İran yabancı turistlerin pasaportuna..
    16. Sanayiciye istihbarat birimi
    17. İzmirli siyasilerden İstanbul’da seçim..
    18. Erzurum Valisi Memiş İHA’ya açıkladı
    19. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    20. Rize Valiliği’nden şiddetli yağış..
    21. GAÜN’de Mursi için gıyabında cenaze..
    22. Başkan Zorluoğlu: “Devletimiz..
    23. Motosikletleri parçalayarak satan 5..
    24. GSO Haziran ayı meclis toplantısı..
    25. (Özel) Beylikdüzü’nde eski eşini..
    26. Erdemoğlu Dış Ticaret En büyük halı..
    27. ABD'den şok suçlama! "İran mayınlarına..
    28. 'Türk dedem benimle gurur duyardı'
    29. Kültür Bakanı Ersoy: “Marka şehir olan..
    30. "İlk çeyrekte gözlenen toparlanma yurt..
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu