THY- Euroleague
0553 313 94 23

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 5. haftasında 2 karşılaşma sona erdi- AEK'yı 2-0 yenen Ajax, son 16 turuna kalmayı garantiledi

27 Kasım 2018 Salı 23:09
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi


ANKARA (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda deplasmanda AEK'yı 2-0 yenen Ajax, son 16 turuna kalmayı garantiledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 5. haftasında, TSİ 20.55'te oynanan iki karşılaşma sona erdi.

E Grubu'nda Hollanda ekibi Ajax, deplasmanda Yunanistan temsilcisi AEK'yı ikinci yarıda Dusan Tadic'in biri penaltıdan iki golüyle 2-0 yendi. AEK'da Marko Livaja, 67. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Ajax, puanını 11'e çıkararak E Grubu'nda maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, son 16 turuna kalmayı garantiledi. 5 maçın sonunda puanla tanışamayan AEK ise grup sonunculuğunu garantileyerek Avrupa arenasına veda etti.

G Grubu mücadelesinde ise Çekya temsilcisi Viktoria Plzen, ikinci yarıda bulduğu gollerle Rusya ekibi CSKA Moskova'yı 2-1 mağlup etti.

CSKA Moskova'nın tek golünü 10. dakikada penaltıdan Nikola Vlasic kaydederken, Viktoria Plzen ise 56. dakikada Roman Prochazka ve 81. dakikada Lukas Hejda'nın ağları sarsmasıyla mücadeleden 3 puanla ayrıldı. Takımının ilk golünü kaydeden Prochazka, 44. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu ise golle sonuçlandıramadı.

Grupta ilk iki sıraya çıkma şansı kalmayan 4 puanlı iki takımdan UEFA Avrupa Ligi'ne bilet alacak ekip, 6. hafta maçlarının ardından belli olacak.



Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 23:09
  1. AEK
  2. Ajax
  3. CSKA Moskova
  4. Futbol
  5. UEFA Şampiyonlar Ligi
  6. Viktoria Plzen

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mustafa Cengiz'den Moskova Büyükelçisi'ne ziyaret
    1. Mustafa Cengiz'den Moskova..
    2. ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı..
    3. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi..
    4. Trump'tan Prens Selman'a şok!
    5. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    6. Gebze - Halkalı seferleri başlıyor!
    7. Veliaht Prens Bin Selman yoğun..
    8. Ünlü çizgi film tasarımcısı Stephen..
    9. Sekiz aylık bebeğin gelişim özellikleri
    10. Klimalar ve bilgisayarlar gözlerin..
    11. "Her şehrin kendi içinde kentsel..
    12. Yemen'in güneyindeki çatışmalar 1..
    13. "Trump Erdoğan ile görüşecek, MBS ile..
    14. Korkutan açıklama: Marmara'da 7.4..
    15. Onazi, tedavi için Amerika Birleşik..
    16. Soyulmuş patateslerin kararmasını..
    17. Gabon Cumhurbaşkanı tedavisi için..
    18. Tuz rutubetten nasıl korunur?
    19. 'Çingene Kızı' sis engeline takıldı
    20. Bakliyatlarınızı böyle saklayın!
    İşte partilerin son oy oranları!
    İşte partilerin son oy oranları!
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı

    Günün Karikatürü

    28 Kasım 2018
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor