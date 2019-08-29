Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Trabzonspor: 0 - AEK: 2- İlk maçı deplasmanda 3-1 kazanan bordo-mavililer, gruplara kaldı



Stat: Medical Park Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennett (İngiltere) Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Fernandes, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel (Dk. 35 Sörloth), Abdülkadir Ömür (Dk. 44 Yusuf Sarı-Dk. 82 Doğan Erdoğan), Sosa, Nwakaeme, Ekuban AEK: Barkas, Bekakis, Vranjes, Oikonomou (Dk. 88 Klonaridis), Lopes, Simoes, Chygrynskiy, Galanopoulos (Dk. 58 Krsticic), Livaja, Mantalos (Dk. 81 Giakoumakis), Oliveira Goller: Dk. 24 Livaja, Dk. 30 (Penaltıdan) Mantalos (AEK) Kırmızı kart: Dk. 90+3 Lopes (AEK) Sarı kartlar: Dk. 15 Chygrynskiy, Dk. 58 Mantolos, Dk. 63 Vranjes, Dk. 76 Krsticic, Dk. 79 Bakakis (AEK), Dk. 29 Obi Mikel, Dk. 41 Pereira, Dk. 68 Yusuf Sarı (Trabzonspor)

TRABZON (AA) - UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor, sahasında AEK'ye 2-0 yenilmesine karşın rakibini eleyerek gruplara kaldı. İlk maçı deplasmanda 3-1 kazanan bordo-mavililer, rövanşta sahasında 2-0 yenilmesine rağmen tarihinde üçüncü kez gruplara kaldı. Daha önce 2013-2014 ve 2014-205 sezonlarında gruplara kalan bordo-mavililer, 4 sezon aradan sonra bu başarıyı gösterdi. 47. dakikada Ekuban'ın pasında sağdan ceza alanına giren Yusuf Sarı'nın yakın mesafeden şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı. 54. dakikada soldan ceza alanına giren Nwakaeme'nin şutunda, savunmaya çarpan top üst direkten kornere gitti. 59. dakikada Nwakaeme'nin pasında, ceza alanı sol çaprazında Sörloth'un şutunda savunmaya da çarpan top direğin yanından kornere çıktı. 73. dakikada ceza yayı üzerinden Abdulkadir Parmak'ın şutunda kaleci Barkas, sol köşeden topu çıkardı. 81. dakikada Ekuban'ın pasında soldan ceza alanına giren Nwakaeme'nin şutunda kaleci Barkas, topu kornere çeldi. 89. dakikada Nwakaeme'nin pasında yakın mesafedeki Sörloth'un sert şutunda son anda ayak koyan savunma, tehlikeyi önledi. 90+3. dakikada boş pozisyonda ceza alanına doğru hareketlenen Ekuban, Lopes tarafından arkadan çekilip düşürülünce karşılaşmanın hakemi bu futbolcuya kırmızı kart gösterdi. Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.