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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

- Trabzonspor: 0 - AEK: 2 (İlk yarı)

29 Ağustos 2019 Perşembe 21:25
Futbol: UEFA Avrupa Ligi


Stat: Medical Park

Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennett (İngiltere)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Fernandes, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel (Dk. 35 Sörloth), Abdülkadir Ömür (Dk. 44 Yusuf Sarı), Sosa, Nwakaeme, Ekuban

AEK: Barkas, Bakakis, Vranjes, Oikonomou, Lopes, Simoes, Chygrynskiy, Galanopoulos, Livaja, Mantalos, Oliveira

Goller: Dk. 24 Livaja, Dk. 30 Mantalos (Penaltıdan) (AEK)

Sarı kartlar: Dk. 15 Chygrynskiy (AEK), Dk. 29 Obi Mikel, Dk. 41 Pereira (Trabzonspor)


TRABZON (AA) - UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor, Yunanistan temsilcisi AEK karşısında ilk yarıyı 2-0 yenik kapadı.

11. dakikada Mantalos'un kullandığı serbest vuruşta, barajın altından geçen top yandan auta gitti.

16. dakikada Abdülkadir Ömür'ün serbest atışında, kaleci Barkas üzerine doğru gelen topu iki hamlede kontrol etti.

24. dakikada konuk takım, golü buldu. Abdulkadir Parmak'ın pasında Oliveira, ceza alanı çizgisi önünde Fernandes'in ayağından kaptığı topu Livaja'ya aktardı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla kaleci Uğurcan Çakır üzerinden meşin yuvarlağı filelere yolladı: 0-1.

30. dakikada AEK, penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı. Obi Mikel, ceza alanına sokulan Mantalos'u düşürünce karşılaşmanın hakemi Michael Oliver, penaltı noktasını gösterdi. Mantalos'un kullandığı penaltı atışında kaleci Uğurcan Çakır, sağ tarafına doğru gelen topa müdahale etmesine karşın meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2.

38. dakikada Abdülkadir Ömür'ün sağdan ortasında, Ekuban'nın kontrol edip kaleye göndermek istediği topa kaleci Barkas, sahip olarak tehlikeyi önledi.

42. dakikada Mantalos'un soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Novak, Vranjes'in önünden topu kornere göndererek tehlikeyi uzaklaştırdı.

44. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün yerine Yusuf Sarı oyuna girdi.

45+1. dakikada Livaja'nın pasında, ceza alanı içinde Oliveira'nın şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen topu çizgi önünden Campi, uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.


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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 21:25
  1. AEK
  2. Trabzonspor
  3. UEFA Avrupa Ligi

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