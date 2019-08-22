Futbol: UEFA Avrupa Ligi - AEK: 1 - Trabzonspor: 3



Stat: OAKA Spyros Louis Hakemler: Daniel Siebert, Rafael Foltyn, Jan Seidel (Almanya) AEK: Barkas, Paulinho, Vranjes, Svarnas, Lopes, Simao (Dk. 63 Krsticic), Simoes, Verde (Dk. 65 Geraldes), Livaja, Mantalos, Oliveira (Dk. 84 Giakoumakis) Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme (Dk. 72 Avdijaj), Ekuban (Dk. 90+2 Yusuf Sarı), Sörloth (Dk. 77 Doğan Erdoğan) Goller: Dk. 4 Livaja (AEK), Dk. 29, 44 ve 70 Ekuban (Trabzonspor) Sarı kartlar: Dk. 1 Livaja, Dk. 23 Vranjes, Dk. 90 Paulinho (AEK), Dk. 90+3 Doğan Erdoğan (Trabzonspor)

ATİNA (AA) - UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, Yunanistan temsilcisi AEK'yı deplasmanda 3-1 yendi. 54. dakikada Livaja'nın ceza alanı hemen dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede topu kontrol etti. 60. dakikada sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Abdülkadir Ömür ile duvar pası yaparak çaprazdan ceza alanına giren Sosa'nın şutunda, top üsten auta gitti. 61. dakikada Sörloth'un kafa ile indirdiği top ile ceza alanı içinde buluşan Ekuban'ın vuruşunda, açıyı daraltan kaleci Barkas tehlikeyi önledi. 70. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Nwakaeme, sol taraftan getirdiği topu ceza yayı üzerindeki Abdülkadir Ömür'e aktardı. Bu futbolcunun pasıyla ceza alanı içinde meşin yuvarlağı önüne alan Ekuban, müsait durumda sert bir vuruşla kendisinin ve takımının üçüncü golünü kaydetti: 1-3. 73. dakikada Livaja'nın ceza alanı sağ çaprazından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahale edemediği top direğin yanından auta gitti. 89. dakikada Hosseini'nin uzun pasında savunmanın arkasında sarkan ve soldan ceza alanına hareketlenen Avdijaj'ın aşırtma vuruşunda, top üsten auta gitti. Trabzonspor, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.



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