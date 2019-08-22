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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

- AEK: 1 - Trabzonspor: 2 (İlk yarı)

22 Ağustos 2019 Perşembe 21:56
Futbol: UEFA Avrupa Ligi


Stat: OAKA Spyros Louis

Hakemler: Daniel Siebert, Rafael Foltyn, Jan Seidel (Almanya)

AEK: Barkas, Paulinho, Vranjes, Svarnas, Lopes, Simao, Simoes, Verde, Livaja, Mantalos, Oliveira

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

Goller: Dk. 4 Livaja (AEK), Dk. 29 ve 44 Ekuban (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 1 Livaja, Dk. 23 Vranjes (AEK)


ATİNA (AA) - UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, Yunanistan'ın AEK takımı karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Karşılaşmanın hemen başında yenik duruma düşen bordo-mavililer, daha sonra penaltı kaçırdığı maçta Sosa'nın korner atışları sonrası Ekuban ile bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-1 önde kapamayı başardı.

4. dakikada ilk tehlikeli atağında Yunan temsilcisi golü buldu. Sol taraftan Lopes'in çıkardığı topu penaltı noktası yakınından Livaja yerden bir vuruşla Uğurcan Çakır'ın müdahalesine rağmen filelerle buluşturdu: 1-0.

11. dakikada Livaja'nın pasında topla ceza alanı içinde buluşan Oliveira'nın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede topu yatarak kontrol etti.

15. dakikada Livaja'nın ceza yayı gerisinden yerden şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

17. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında, Nwakaeme'nin pasıyla soldan ceza alanına giren Ekuban'ın şutunda, top direğin yanından az farkla auta çıktı.

23. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Novak, Vranjes tarafından düşürülünce, karşılaşmanın hakemi Daniel Siebert penaltı noktasına gösterdi. Sosa'nın kullandığı penaltı atışında top üst direkten döndü.

29. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Sosa'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Nwakaeme'nin yere doğru yaptığı kafa vuruşunda, arka direkte Novak'ın müdahale ettiği top altıpas içindeki Ekuban'ın önüne düştü. Bu futbolcu da müsait durumda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

44. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Sosa'nın bu kez sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde yakın mesafede iyi yükselen Ekuban, kafa vuruşuyla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 1-2.

45. dakikada orta alanda Ekuban'ın ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Sörloth, soldan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun şutunda kaleci Barkas'a çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde kapattı.


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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 21:56
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  4. UEFA Avrupa Ligi

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