Futbol: UEFA Avrupa Ligi Turnuvanın 2. ön eleme turu rövanşında 4 karşılaşma oynandı

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda 4 takım tur atladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 2. ön eleme turu rövanşında 4 karşılaşma oynandı. Ermenistan'ın Ararat-Armenia, Litvanya'nın Süduva, Lüksemburg'un Dudelange ve Slovakya'nın Bratislava takımları 3. ön eleme turuna yükseldi. Eşleşmelerde iki maçta alınan sonuçlar şöyle:

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Ararat-Armenia (Ermenistan): 0-2, 1-2 Süduva (Litvanya) - Tre Penne (San Marino): 5-0, 5-0 Dudelange (Lüksemburg) - Shkendija (Kuzey Makedonya): 2-1, 1-1 Feronikeli (Kosova) - Bratislava (Slovakya): 1-2, 0-2

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