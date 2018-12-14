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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi 17 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek- Sarı-kırmızılı ekip, seribaşı takımların yer aldığı torbadaki tüm takımlarla, sarı-lacivertliler ise Dinamo Zagreb dışındakilerle eşleşebilecek

14 Aralık 2018 Cuma 11:12
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri 17 Aralık Pazartesi günü belli oluyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. ve son hafta maçlarının tamamlanmasının ardından, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden gelenlerle toplam 32 takım kupada mücadele edecek.

İsviçre'nin Nyon kentinde TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek kura çekiminde takımlar iki torbada yer alacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını lider tamamlayan 12 takım ile Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan en iyi dört takım, seribaşlarının yer aldığı torbayı oluşturacak. Galatasaray ve Fenerbahçe ise seribaşı olmayan takımlardan oluşan ikinci torbadan kuraya girecek.


- Fenerbahçe ile Dinamo Zagreb birbirine rakip olamayacak


UEFA Avrupa Ligi'nde aynı gruptan çıkan takımlar birbiriyle eşleşemediği için Fenerbahçe ile Dinamo Zagreb, son 32 turunda birbirine rakip olamayacak.

Galatasaray, seribaşı takımların yer aldığı torbadaki tüm takımlarla, sarı-lacivertliler ise Dinamo Zagreb dışındakilerle eşleşebilecek.

Galatasaray ve Fenerbahçe, son 32 turunu geçmeleri halinde son 16 turunda birbirine rakip olabilecek.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki kura çekiminde iki torbada şu takımlar yer alacak:

1. torba: Arsenal (İngiltere), Bayer Leverkusen (Almanya), Benfica (Portekiz), Chelsea (İngiltere), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Dinamo Kiev (Ukrayna), Eintracht Frankfurt (Almanya), Genk (Belçika), Inter (İtalya), Napoli (İtalya), Real Betis (İspanya), Salzburg (Avusturya), Sevilla (İspanya), Valencia (İspanya), Villarreal (İspanya), Zenit (Rusya)

2. torba: Galatasaray, Fenerbahçe, BATE (Belarus), Celtic (İskoçya), Club Brugge (Belçika), Krasnodar (Rusya), Lazio (İtalya), Malmö (İsveç), Olympiakos (Yunanistan), Rapid Wien (Avusturya), Rennes (Fransa), Sporting Lizbon (Portekiz), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Slavia Prag (Çekya), Viktoria Plzen (Çekya), Zürih (İsviçre).


Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 11:12
  1. Fenerbahçe
  2. Galatasaray
  3. İsviçre
  4. kura çekimi
  5. UEFA Avrupa Ligi

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