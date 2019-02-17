Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

- Ligde 22. hafta maçlarının ardından 1. Grup'ta Hekimoğlu Trabzon liderliğe yükselirken, 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor, 3. Grup'ta ise Bayburt İl Özel İdare ilk sıradaki yerlerini korudu
17 Şubat 2019 Pazar 16:02
İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de tamamlanan 22. hafta maçlarının ardından 1. Grup'ta Hekimoğlu Trabzon liderliğe yükselirken, 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor, 3. Grup'ta da Bayburt İl Özel İdare ilk sıradaki yerlerini korudu.
TFF 3. Lig'de 22. haftanın ardından oluşan puan durumları şöyle:
- 1. Grup
Takımlar
O
G
B
M
A
Y
AV
P
------------------------------
---
---
---
---
---
---
---
---
1.
HEKİMOĞLU TRABZON
21
13
7
1
30
12
18
46
2.
NEVŞEHİR BELEDİYESPOR
21
13
4
4
38
19
19
43
3.
NAZİLLİ BELEDİYESPOR
20
10
9
1
33
18
15
39
4.
TİRE 1922
21
9
9
3
27
19
8
36
5.
ERGENE VELİMEŞESPOR
21
8
9
4
29
19
10
33
6.
YOMRASPOR
21
8
7
6
26
23
3
31
7.
ŞİLE YILDIZSPOR
20
8
4
8
33
27
6
28
8.
KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
21
8
4
9
32
32
0
28
9.
BATMAN PETROLSPOR
21
7
7
7
26
28
-2
28
10.
ARTVİN HOPASPOR
20
6
8
6
19
17
2
26
11.
KOZAN BELEDİYESPOR
20
6
8
6
17
15
2
26
12.
ERBAASPOR
20
4
9
7
18
21
-3
21
13.
GEBZESPOR
21
4
9
8
22
29
-7
21
14.
ERZİN BELEDİYESPOR
21
3
11
7
23
28
-5
20
15.
SİLİVRİSPOR
21
5
5
11
16
23
-7
20
16.
BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
21
5
5
11
19
31
-12
20
17.
KÖRFEZSPOR
21
0
3
18
9
56
-47
3
- 2. Grup
Takımlar
O
G
B
M
A
Y
AV
P
---------------------------------
---
---
---
---
---
---
---
---
1.
KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
22
12
6
4
37
24
13
42
2.
ALTINDAĞ BELEDİYESPOR
22
10
8
4
28
18
10
38
3.
ESENLER EROKSPOR
22
9
10
3
37
23
14
37
4.
KIZILCABÖLÜKSPOR
22
9
8
5
45
28
17
35
5.
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
22
8
10
4
30
20
10
34
6.
HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR
22
9
7
6
27
27
0
34
7.
DÜZCESPOR
22
9
6
7
25
20
5
33
8.
OSMANİYESPOR
22
8
7
7
27
25
2
31
9.
YENİ ORDUSPOR
22
8
6
8
32
24
8
30
10.
SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
22
7
8
7
24
25
-1
29
11.
OFSPOR
22
7
7
8
21
24
-3
28
12.
ELAZİZ BELEDİYESPOR
22
6
10
6
20
30
-10
28
13.
KARŞIYAKA
22
6
9
7
23
28
-5
27
14.
ALİBEYKÖYSPOR
22
6
6
10
26
31
-5
24
15.
PAZARSPOR
22
5
8
9
20
27
-7
23
16.
ADIYAMAN 1954
22
5
7
10
21
33
-12
22
17.
KEMERSPOR 2003
22
5
5
12
19
36
-17
20
18.
BERGAMA BELEDİYESPOR
22
2
6
14
19
38
-19
12
- 3. Grup
Takımlar
O
G
B
M
A
Y
AV
P
--------------------------
---
---
---
---
---
---
---
---
1.
BAYBURT İL ÖZEL İDARE
22
14
6
2
33
12
21
48
2.
KOCAELİSPOR
22
12
4
6
27
20
7
40
3.
SERİK BELEDİYESPOR
22
10
9
3
25
18
7
39
4.
KARACABEY BELEDİYESPOR
22
11
4
7
29
27
2
37
5.
YENİ ÇORUMSPOR
22
11
2
9
31
23
8
35
6.
PAYASSPOR
22
10
4
8
22
23
-1
34
7.
HALİDE EDİP ADIVARSPOR
22
8
8
6
24
26
-2
32
8.
TURGUTLUSPOR
22
9
4
9
33
31
2
31
9.
ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR
22
8
5
9
30
28
2
29
10.
DİYARBEKİRSPOR
22
8
5
9
25
25
0
29
11.
MUĞLASPOR
22
7
5
10
21
21
0
26
12.
1461 TRABZON
22
5
11
6
19
20
-1
26
13.
CİZRESPOR
22
5
10
7
17
23
-6
25
14.
GÖLCÜKSPOR
22
6
6
10
13
21
-8
24
15.
BAĞCILARSPOR
22
5
8
9
25
29
-4
23
16.
FATSA BELEDİYESPOR
22
5
8
9
17
24
-7
23
17.
ANKARA ADLİYESPOR
22
3
10
9
21
24
-3
19
18.
BUCASPOR
22
3
7
12
18
35
-17
16
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