Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm - Ligde 22. hafta maçlarının ardından 1. Grup'ta Hekimoğlu Trabzon liderliğe yükselirken, 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor, 3. Grup'ta ise Bayburt İl Özel İdare ilk sıradaki yerlerini korudu



İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de tamamlanan 22. hafta maçlarının ardından 1. Grup'ta Hekimoğlu Trabzon liderliğe yükselirken, 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor, 3. Grup'ta da Bayburt İl Özel İdare ilk sıradaki yerlerini korudu. TFF 3. Lig'de 22. haftanın ardından oluşan puan durumları şöyle:

- 1. Grup Takımlar O G B M A Y AV P ------------------------------ --- --- --- --- --- --- --- --- 1. HEKİMOĞLU TRABZON 21 13 7 1 30 12 18 46 2. NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 21 13 4 4 38 19 19 43 3. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 20 10 9 1 33 18 15 39 4. TİRE 1922 21 9 9 3 27 19 8 36 5. ERGENE VELİMEŞESPOR 21 8 9 4 29 19 10 33 6. YOMRASPOR 21 8 7 6 26 23 3 31 7. ŞİLE YILDIZSPOR 20 8 4 8 33 27 6 28 8. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 21 8 4 9 32 32 0 28 9. BATMAN PETROLSPOR 21 7 7 7 26 28 -2 28 10. ARTVİN HOPASPOR 20 6 8 6 19 17 2 26 11. KOZAN BELEDİYESPOR 20 6 8 6 17 15 2 26 12. ERBAASPOR 20 4 9 7 18 21 -3 21 13. GEBZESPOR 21 4 9 8 22 29 -7 21 14. ERZİN BELEDİYESPOR 21 3 11 7 23 28 -5 20 15. SİLİVRİSPOR 21 5 5 11 16 23 -7 20 16. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 21 5 5 11 19 31 -12 20 17. KÖRFEZSPOR 21 0 3 18 9 56 -47 3

- 2. Grup Takımlar O G B M A Y AV P --------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 22 12 6 4 37 24 13 42 2. ALTINDAĞ BELEDİYESPOR 22 10 8 4 28 18 10 38 3. ESENLER EROKSPOR 22 9 10 3 37 23 14 37 4. KIZILCABÖLÜKSPOR 22 9 8 5 45 28 17 35 5. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 22 8 10 4 30 20 10 34 6. HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR 22 9 7 6 27 27 0 34 7. DÜZCESPOR 22 9 6 7 25 20 5 33 8. OSMANİYESPOR 22 8 7 7 27 25 2 31 9. YENİ ORDUSPOR 22 8 6 8 32 24 8 30 10. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 22 7 8 7 24 25 -1 29 11. OFSPOR 22 7 7 8 21 24 -3 28 12. ELAZİZ BELEDİYESPOR 22 6 10 6 20 30 -10 28 13. KARŞIYAKA 22 6 9 7 23 28 -5 27 14. ALİBEYKÖYSPOR 22 6 6 10 26 31 -5 24 15. PAZARSPOR 22 5 8 9 20 27 -7 23 16. ADIYAMAN 1954 22 5 7 10 21 33 -12 22 17. KEMERSPOR 2003 22 5 5 12 19 36 -17 20 18. BERGAMA BELEDİYESPOR 22 2 6 14 19 38 -19 12



- 3. Grup Takımlar O G B M A Y AV P -------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. BAYBURT İL ÖZEL İDARE 22 14 6 2 33 12 21 48 2. KOCAELİSPOR 22 12 4 6 27 20 7 40 3. SERİK BELEDİYESPOR 22 10 9 3 25 18 7 39 4. KARACABEY BELEDİYESPOR 22 11 4 7 29 27 2 37 5. YENİ ÇORUMSPOR 22 11 2 9 31 23 8 35 6. PAYASSPOR 22 10 4 8 22 23 -1 34 7. HALİDE EDİP ADIVARSPOR 22 8 8 6 24 26 -2 32 8. TURGUTLUSPOR 22 9 4 9 33 31 2 31 9. ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR 22 8 5 9 30 28 2 29 10. DİYARBEKİRSPOR 22 8 5 9 25 25 0 29 11. MUĞLASPOR 22 7 5 10 21 21 0 26 12. 1461 TRABZON 22 5 11 6 19 20 -1 26 13. CİZRESPOR 22 5 10 7 17 23 -6 25 14. GÖLCÜKSPOR 22 6 6 10 13 21 -8 24 15. BAĞCILARSPOR 22 5 8 9 25 29 -4 23 16. FATSA BELEDİYESPOR 22 5 8 9 17 24 -7 23 17. ANKARA ADLİYESPOR 22 3 10 9 21 24 -3 19 18. BUCASPOR 22 3 7 12 18 35 -17 16





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