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Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

- Ligde 22. hafta maçlarının ardından 1. Grup'ta Hekimoğlu Trabzon liderliğe yükselirken, 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor, 3. Grup'ta ise Bayburt İl Özel İdare ilk sıradaki yerlerini korudu

17 Şubat 2019 Pazar 16:02
Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm


İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de tamamlanan 22. hafta maçlarının ardından 1. Grup'ta Hekimoğlu Trabzon liderliğe yükselirken, 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor, 3. Grup'ta da Bayburt İl Özel İdare ilk sıradaki yerlerini korudu.

TFF 3. Lig'de 22. haftanın ardından oluşan puan durumları şöyle:


- 1. Grup

TakımlarOGBMAYAVP
------------------------------ --- --- --- --- --- --- --- ---
1. HEKİMOĞLU TRABZON21 13 7 1 30 12 18 46
2. NEVŞEHİR BELEDİYESPOR21 13 4 4 38 19 19 43
3. NAZİLLİ BELEDİYESPOR20 10 9 1 33 18 15 39
4. TİRE 192221 9 9 3 27 19 8 36
5. ERGENE VELİMEŞESPOR21 8 9 4 29 19 10 33
6. YOMRASPOR21 8 7 6 26 23 3 31
7. ŞİLE YILDIZSPOR20 8 4 8 33 27 6 28
8. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR21 8 4 9 32 32 0 28
9. BATMAN PETROLSPOR21 7 7 7 26 28 -2 28
10. ARTVİN HOPASPOR20 6 8 6 19 17 2 26
11. KOZAN BELEDİYESPOR20 6 8 6 17 15 2 26
12. ERBAASPOR20 4 9 7 18 21 -3 21
13. GEBZESPOR21 4 9 8 22 29 -7 21
14. ERZİN BELEDİYESPOR21 3 11 7 23 28 -5 20
15. SİLİVRİSPOR21 5 5 11 16 23 -7 20
16. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR21 5 5 11 19 31 -12 20
17. KÖRFEZSPOR21 0 3 18 9 56 -47 3

- 2. Grup

TakımlarOGBMAYAVP
--------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR22 12 6 4 37 24 13 42
2. ALTINDAĞ BELEDİYESPOR22 10 8 4 28 18 10 38
3. ESENLER EROKSPOR22 9 10 3 37 23 14 37
4. KIZILCABÖLÜKSPOR22 9 8 5 45 28 17 35
5. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR22 8 10 4 30 20 10 34
6. HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR22 9 7 6 27 27 0 34
7. DÜZCESPOR22 9 6 7 25 20 5 33
8. OSMANİYESPOR22 8 7 7 27 25 2 31
9. YENİ ORDUSPOR22 8 6 8 32 24 8 30
10. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR22 7 8 7 24 25 -1 29
11. OFSPOR22 7 7 8 21 24 -3 28
12. ELAZİZ BELEDİYESPOR22 6 10 6 20 30 -10 28
13. KARŞIYAKA22 6 9 7 23 28 -5 27
14. ALİBEYKÖYSPOR22 6 6 10 26 31 -5 24
15. PAZARSPOR22 5 8 9 20 27 -7 23
16. ADIYAMAN 195422 5 7 10 21 33 -12 22
17. KEMERSPOR 200322 5 5 12 19 36 -17 20
18. BERGAMA BELEDİYESPOR22 2 6 14 19 38 -19 12


- 3. Grup

TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. BAYBURT İL ÖZEL İDARE22 14 6 2 33 12 21 48
2. KOCAELİSPOR22 12 4 6 27 20 7 40
3. SERİK BELEDİYESPOR22 10 9 3 25 18 7 39
4. KARACABEY BELEDİYESPOR22 11 4 7 29 27 2 37
5. YENİ ÇORUMSPOR22 11 2 9 31 23 8 35
6. PAYASSPOR22 10 4 8 22 23 -1 34
7. HALİDE EDİP ADIVARSPOR22 8 8 6 24 26 -2 32
8. TURGUTLUSPOR22 9 4 9 33 31 2 31
9. ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR22 8 5 9 30 28 2 29
10. DİYARBEKİRSPOR22 8 5 9 25 25 0 29
11. MUĞLASPOR22 7 5 10 21 21 0 26
12. 1461 TRABZON22 5 11 6 19 20 -1 26
13. CİZRESPOR22 5 10 7 17 23 -6 25
14. GÖLCÜKSPOR22 6 6 10 13 21 -8 24
15. BAĞCILARSPOR22 5 8 9 25 29 -4 23
16. FATSA BELEDİYESPOR22 5 8 9 17 24 -7 23
17. ANKARA ADLİYESPOR22 3 10 9 21 24 -3 19
18. BUCASPOR22 3 7 12 18 35 -17 16


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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 16:02
  1. 22. hafta
  2. Futbol
  3. puan durumları
  4. TFF 3. Lig

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