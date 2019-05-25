Futbol: TFF 3. Lig play-off finali - Yeni Çorumspor: 1 - Serik Belediyespor: 1- Penaltı atışlarında rakibine 4-2 üstünlük kuran Çorum temsilcisi, TFF 2. Lig'e yükseldi



Stat: 5 Ocak Fatih Terim Hakemler: Volkan Bayarslan, Kemal Mavi, Hüseyin Aylak Yeni Çorumspor: Onur Tekin, Mert Ilıman (Dk. 91 Barış Çiçek), Osman Bodur (Dk. 56 Kemal Kazan), Eşref Korkmazoğlu, Batuhan Demirel (Dk. 81 Kaan Güdü), Ertuğrul Sancaktutan, Muhammet Fettahoğlu, Mikail Albayrak (Dk. 106 Ferdi Konak), Mümin Talip Pazarlı, Yakup Alkan, Volkan Serim Serik Belediyespor: Orkun Özdemir, Taner Kahriman, Erdal Pekdemir, Kaan Dorak, Burçin Yüksel, Erdi Taşkent (Dk. 95 Arda Kürşat Kaya), Sinan Kalaycı, Ahmet Teker, Sertaç Gökaltın (Dk. 103 Samet Alp), Atakan Cangöz, Alican Tez

Goller: Dk. 8 Erdi Taşkent (Serik Belediyespor), Dk. 15 Mikail Albayrak (Yeni Çorumspor) Kırmızı kart: Dk. 105+1 Eşref Korkmazoğlu (Yeni Çorumspor) Sarı kartlar: Dk. 27 Taner Kahriman, Dk. 88 Alican Tez (Serik Belediyespor), Dk. 72 Mümin Talip Pazarlı, Dk. 90+2 Ertuğrul Sancaktutan (Yeni Çorumspor)

ADANA (AA) - TFF 3. Lig 3. Grup play-off finalinde Yeni Çorumspor, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta Serik Belediyespor'a penaltı atışlarında 4-2 üstünlük kurarak TFF 2. Lig'e yükseldi. Maçın 82. dakikasında Yeni Çorumspor'da sarı kart gören Eşref Korkmazoğlu, 105+1. dakikada ikinci sarıyı ve ardından kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı.

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