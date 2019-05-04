Futbol: TFF 3. Lig - Ligde 2018-2019 sezonu, play-off'lar hariç 34'üncü hafta müsabakalarıyla tamamlandı



İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 2018-2019 sezonu, play-off'lar hariç 34'üncü haftada oynanan maçlarla tamamlandı. Ligde alınan sonuçlar:

- 1. Grup

Körfezspor-Nazilli Belediyespor: 1-4 Erzin Belediyespor-Artvin Hopaspor: 2-3 Büyükçekmece Tepecikspor-Kozan Belediyespor: 2-1 Yomraspor-Tire 1922: 1-3 Batman Petrolspor-Nevşehir Belediyespor: 1-2 Hekimoğlu Trabzon-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-2 Şile Yıldızspor-Silivrispor: 0-3 Erbaaspor-Gebzespor: 1-0

- 2. Grup

Düzcespor-Van Büyükşehir Belediyespor: 0-6 Yeni Orduspor-Esenler Erokspor: 0-2 Elaziz Belediyespor-Karşıyaka: 0-2 Pazarspor-Kızılcabölükspor: 3-1 Bergama Belediyespor-Altındağ Belediyespor: 0-5 Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor-Kırşehir Belediyespor: 6-2 Adıyaman 1954-Alibeyköyspor: 4-3 Sultanbeyli Belediyespor-Kemerspor 2003: 2-2 Ofspor-Osmaniyespor: 3-0

- 3. Grup

Bayburt İl Özel İdare-Muğlaspor: 3-1 Payasspor-Anagold 24 Erzincanspor: 0-1 Cizrespor-Karacabey Belediyespor: 4-2 Diyarbekirspor-Fatsa Belediyespor: 0-0 Yeni Çorumspor-Ankara Adliyespor: 0-1 Bucaspor-Halide Edip Adıvarspor: 2-4 Serik Belediyespor-Turgutluspor: 1-3 Bağcılarspor-Gölcükspor: 1-5 Kocaelispor-1461 Trabzon: 1-0



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