Futbol: TFF 3. Lig
- Ligde 2018-2019 sezonu, play-off'lar hariç 34'üncü hafta müsabakalarıyla tamamlandı04 Mayıs 2019 Cumartesi 17:43
İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 2018-2019 sezonu, play-off'lar hariç 34'üncü haftada oynanan maçlarla tamamlandı.
Ligde alınan sonuçlar:
- 1. Grup
Körfezspor-Nazilli Belediyespor: 1-4
Erzin Belediyespor-Artvin Hopaspor: 2-3
Büyükçekmece Tepecikspor-Kozan Belediyespor: 2-1
Yomraspor-Tire 1922: 1-3
Batman Petrolspor-Nevşehir Belediyespor: 1-2
Hekimoğlu Trabzon-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-2
Şile Yıldızspor-Silivrispor: 0-3
Erbaaspor-Gebzespor: 1-0
- 2. Grup
Düzcespor-Van Büyükşehir Belediyespor: 0-6
Yeni Orduspor-Esenler Erokspor: 0-2
Elaziz Belediyespor-Karşıyaka: 0-2
Pazarspor-Kızılcabölükspor: 3-1
Bergama Belediyespor-Altındağ Belediyespor: 0-5
Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor-Kırşehir Belediyespor: 6-2
Adıyaman 1954-Alibeyköyspor: 4-3
Sultanbeyli Belediyespor-Kemerspor 2003: 2-2
Ofspor-Osmaniyespor: 3-0
- 3. Grup
Bayburt İl Özel İdare-Muğlaspor: 3-1
Payasspor-Anagold 24 Erzincanspor: 0-1
Cizrespor-Karacabey Belediyespor: 4-2
Diyarbekirspor-Fatsa Belediyespor: 0-0
Yeni Çorumspor-Ankara Adliyespor: 0-1
Bucaspor-Halide Edip Adıvarspor: 2-4
Serik Belediyespor-Turgutluspor: 1-3
Bağcılarspor-Gölcükspor: 1-5
Kocaelispor-1461 Trabzon: 1-0
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