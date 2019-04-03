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Futbol: TFF 3. Lig

- Lige 29. hafta maçlarıyla devam edildi

03 Nisan 2019 Çarşamba 17:58
Futbol: TFF 3. Lig


İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'e 29. hafta maçlarıyla devam edildi.

Ligde 1. Grup ve 3. Grup'ta hafta bugün oynanan maçlar tamamlandı. 2. Grup'ta ise 1 maç eksik tüm karşılaşmalar oynandı. 2. Grup'un son maçında bu akşam Karşıyaka, Bergama Belediyespor'u konuk edecek.

Gruplarda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:


- 1. Grup


Artvin Hopaspor-Şile Yıldızspor: 2-1

Körfezspor-Batman Petrolspor: 0-2

Erzin Belediyespor-Yomraspor: 3-0

Karbel Karaköprü Belediyespor-Silivrispor: 0-4

Nevşehir Belediyespor-Gebzespor: 1-1

Nazilli Belediyespor-Hekimoğlu Trabzon: 1-1

Tire 1922-Ergene Velimeşespor: 3-0

Kozan Belediyespor-Erbaaspor: 1-2


- 2. Grup


Elaziz Belediyespor-Yeni Orduspor: 2-1

Esenler Erokspor-Osmaniyespor: 1-1

Alibeyköyspor-Ofspor: 1-1

Kırşehir Belediyespor-Kızılcabölükspor: 1-0

Düzcespor-Altındağ Belediyespor: 1-0

Sultanbeyli Belediyespor-Adıyaman 1954: 0-0

Van Büyükşehir Belediyespor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor: 4-1

Kemerspor 2003-Pazarspor: 2-0


- 3. Grup


Cizrespor-Turgutluspor: 0-0

Bayburt İl Özel İdare-Kocaelispor: 3-1

Karacabey Belediyespor-Bağcılarspor: 1-0

Muğlaspor-Bucaspor: 1-0

Fatsa Belediyespor-Anagold 24 Erzincanspor: 0-1

1461 Trabzon-Payasspor: 1-2

Gölcükspor-Halide Edip Adıvarspor: 1-4

Yeni Çorumspor-Diyarbekirspor: 2-0


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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 17:58
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