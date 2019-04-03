Futbol: TFF 3. Lig
- Lige 29. hafta maçlarıyla devam edildi03 Nisan 2019 Çarşamba 17:58
İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'e 29. hafta maçlarıyla devam edildi.
Ligde 1. Grup ve 3. Grup'ta hafta bugün oynanan maçlar tamamlandı. 2. Grup'ta ise 1 maç eksik tüm karşılaşmalar oynandı. 2. Grup'un son maçında bu akşam Karşıyaka, Bergama Belediyespor'u konuk edecek.
Gruplarda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
- 1. Grup
Artvin Hopaspor-Şile Yıldızspor: 2-1
Körfezspor-Batman Petrolspor: 0-2
Erzin Belediyespor-Yomraspor: 3-0
Karbel Karaköprü Belediyespor-Silivrispor: 0-4
Nevşehir Belediyespor-Gebzespor: 1-1
Nazilli Belediyespor-Hekimoğlu Trabzon: 1-1
Tire 1922-Ergene Velimeşespor: 3-0
Kozan Belediyespor-Erbaaspor: 1-2
- 2. Grup
Elaziz Belediyespor-Yeni Orduspor: 2-1
Esenler Erokspor-Osmaniyespor: 1-1
Alibeyköyspor-Ofspor: 1-1
Kırşehir Belediyespor-Kızılcabölükspor: 1-0
Düzcespor-Altındağ Belediyespor: 1-0
Sultanbeyli Belediyespor-Adıyaman 1954: 0-0
Van Büyükşehir Belediyespor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor: 4-1
Kemerspor 2003-Pazarspor: 2-0
- 3. Grup
Cizrespor-Turgutluspor: 0-0
Bayburt İl Özel İdare-Kocaelispor: 3-1
Karacabey Belediyespor-Bağcılarspor: 1-0
Muğlaspor-Bucaspor: 1-0
Fatsa Belediyespor-Anagold 24 Erzincanspor: 0-1
1461 Trabzon-Payasspor: 1-2
Gölcükspor-Halide Edip Adıvarspor: 1-4
Yeni Çorumspor-Diyarbekirspor: 2-0
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