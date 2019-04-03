Futbol: TFF 3. Lig - Lige 29. hafta maçlarıyla devam edildi



İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'e 29. hafta maçlarıyla devam edildi. Ligde 1. Grup ve 3. Grup'ta hafta bugün oynanan maçlar tamamlandı. 2. Grup'ta ise 1 maç eksik tüm karşılaşmalar oynandı. 2. Grup'un son maçında bu akşam Karşıyaka, Bergama Belediyespor'u konuk edecek. Gruplarda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

- 1. Grup

Artvin Hopaspor-Şile Yıldızspor: 2-1 Körfezspor-Batman Petrolspor: 0-2 Erzin Belediyespor-Yomraspor: 3-0 Karbel Karaköprü Belediyespor-Silivrispor: 0-4 Nevşehir Belediyespor-Gebzespor: 1-1 Nazilli Belediyespor-Hekimoğlu Trabzon: 1-1 Tire 1922-Ergene Velimeşespor: 3-0 Kozan Belediyespor-Erbaaspor: 1-2

- 2. Grup

Elaziz Belediyespor-Yeni Orduspor: 2-1 Esenler Erokspor-Osmaniyespor: 1-1 Alibeyköyspor-Ofspor: 1-1 Kırşehir Belediyespor-Kızılcabölükspor: 1-0 Düzcespor-Altındağ Belediyespor: 1-0 Sultanbeyli Belediyespor-Adıyaman 1954: 0-0 Van Büyükşehir Belediyespor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor: 4-1 Kemerspor 2003-Pazarspor: 2-0

- 3. Grup

Cizrespor-Turgutluspor: 0-0 Bayburt İl Özel İdare-Kocaelispor: 3-1 Karacabey Belediyespor-Bağcılarspor: 1-0 Muğlaspor-Bucaspor: 1-0 Fatsa Belediyespor-Anagold 24 Erzincanspor: 0-1 1461 Trabzon-Payasspor: 1-2 Gölcükspor-Halide Edip Adıvarspor: 1-4 Yeni Çorumspor-Diyarbekirspor: 2-0



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