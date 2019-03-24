Futbol: TFF 3. Lig - Ligde 28. hafta maçları tamamlandı



İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 28. hafta maçları tamamlandı. Ligde 3 grupta bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: 1. Grup: Batman Petrolspor-Erzin Belediyespor: 0-0 Şile Yıldızspor-Nazilli Belediyespor: 1-2 Erbaaspor-Artvin Hopaspor: 1-1 Ergene Velimeşespor-Kozan Belediyespor: 2-1 Gebzespor-Tire 1922: 1-2 Silivrispor-Nevşehir Belediyespor: 2-0

2. Grup: Yeni Orduspor-Sultanbeyli Belediyespor: 0-1 Osmaniyespor-Alibeyköyspor: 2-1 Adıyaman 1954-Düzcespor: 1-0 Ofspor-Kemerspor 2003: 0-1 Pazarspor-Karşıyaka: 2-1 Kızılcabölükspor-Esenler Erokspor: 1-1 Bergama Belediyespor-Van Büyükşehir Belediyespor: 0-5 Altındağ Belediyespor-Kırşehir Belediyespor: 1-0

3. Grup: Payasspor-Muğlaspor: 3-0 Diyarbekirspor-Bayburt İl Özel İdare: 0-2 Anagold 24 Erzincanspor-1461 Trabzon: 3-0 Kocaelispor-Cizrespor: 2-0 Serik Belediyespor-Karacabey Belediyespor: 2-2 Turgutluspor-Gölcükspor: 1-1



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