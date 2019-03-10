Futbol: TFF 3. Lig
- Ligde 26. hafta maçları yapıldı10 Mart 2019 Pazar 17:11
İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 26. hafta maçları tamamlandı.
Ligde gruplarda tamamı bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
- 1. Grup:
Batman Petrolspor-Yomraspor: 1-0
Hekimoğlu Trabzon-Büyükçekmece Tepecikspor: 0-0
Karbel Karaköprü Belediyespor-Tire 1922: 0-1
Şile Yıldızspor-Erzin Belediyespor: 3-3
Erbaaspor-Körfezspor: 2-1
Ergene Velimeşespor-Nazilli Belediyespor: 0-2
Gebzespor-Artvin Hopaspor: 2-1
Silivrispor-Kozan Belediyespor: 1-1
- 2. Grup:
Osmaniyespor-Karşıyaka: 0-0
Ofspor-Van Büyükşehir Belediyespor: 1-3
Pazarspor-Elaziz Belediyespor: 0-0
Yeni Orduspor-Düzcespor: 2-0
Bergama Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor: 0-1
Kırşehir Belediyespor-Esenler Erokspor: 1-0
Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor-Adıyaman 1954: 1-1
Altındağ Belediyespor-Alibeyköyspor: 4-1
Kızılcabölükspor-Kemerspor 2003: 1-0
- 3. Grup:
Anagold 24 Erzincanspor-Ankara Adliyespor: 3-0
Payasspor-Karacabey Belediyespor: 0-1
Serik Belediyespor-Bayburt İl Özel İdare: 1-0
Diyarbekirspor-Cizrespor: 2-1
Gölcükspor-Fatsa Belediyespor: 1-1
Bucaspor-Yeni Çorumspor: 2-1
Bağcılarspor-Kocaelispor: 1-1
Turgutluspor-1461 Trabzon: 3-4
Halide Edip Adıvarspor-Muğlaspor: 0-0
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