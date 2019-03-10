Futbol: TFF 3. Lig - Ligde 26. hafta maçları yapıldı



İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 26. hafta maçları tamamlandı. Ligde gruplarda tamamı bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

- 1. Grup:

Batman Petrolspor-Yomraspor: 1-0 Hekimoğlu Trabzon-Büyükçekmece Tepecikspor: 0-0 Karbel Karaköprü Belediyespor-Tire 1922: 0-1 Şile Yıldızspor-Erzin Belediyespor: 3-3 Erbaaspor-Körfezspor: 2-1 Ergene Velimeşespor-Nazilli Belediyespor: 0-2 Gebzespor-Artvin Hopaspor: 2-1 Silivrispor-Kozan Belediyespor: 1-1

- 2. Grup:

Osmaniyespor-Karşıyaka: 0-0 Ofspor-Van Büyükşehir Belediyespor: 1-3 Pazarspor-Elaziz Belediyespor: 0-0 Yeni Orduspor-Düzcespor: 2-0 Bergama Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor: 0-1 Kırşehir Belediyespor-Esenler Erokspor: 1-0 Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor-Adıyaman 1954: 1-1 Altındağ Belediyespor-Alibeyköyspor: 4-1 Kızılcabölükspor-Kemerspor 2003: 1-0

- 3. Grup:

Anagold 24 Erzincanspor-Ankara Adliyespor: 3-0 Payasspor-Karacabey Belediyespor: 0-1 Serik Belediyespor-Bayburt İl Özel İdare: 1-0 Diyarbekirspor-Cizrespor: 2-1 Gölcükspor-Fatsa Belediyespor: 1-1 Bucaspor-Yeni Çorumspor: 2-1 Bağcılarspor-Kocaelispor: 1-1 Turgutluspor-1461 Trabzon: 3-4 Halide Edip Adıvarspor-Muğlaspor: 0-0

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