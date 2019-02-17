Futbol: TFF 3. Lig
- Ligde 22. hafta karşılaşmaları tamamlandı17 Şubat 2019 Pazar 15:52
İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 22. hafta maçları sona erdi.
Ligde bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
1. Grup
Karbel Karaköprü Belediyespor-Körfezspor: 5-0
Nevşehir Belediyespor-Nazilli Belediyespor: 1-2
Erbaaspor-Batman Petrolspor: 3-1
Ergene Velimeşespor-Yomraspor: 2-0
Gebzespor-Büyükçekmece Tepecikspor: 0-1
Silivrispor-Erzin Belediyespor: 1-1
2. Grup
Osmaniyespor-Adıyaman 1954: 4-0
Ofspor-Yeni Orduspor: 0-5
Pazarspor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor: 2-1
Kırşehir Belediyespor-Van Büyükşehir Belediyespor: 2-1
Alibeyköyspor-Kemerspor 2003: 0-1
Esenler Erokspor-Karşıyaka: 3-1
Altındağ Belediyespor-Elaziz Belediyespor: 0-0
Kızılcabölükspor-Sultanbeyli Belediyespor: 3-1
3. Grup
Anagold 24 Erzincanspor-Kocaelispor: 5-1
Payasspor-Diyarbekirspor: 1-0
Fatsa Belediyespor-Ankara Adliyespor: 2-1
Serik Belediyespor-Cizrespor: 1-1
Turgutluspor-Yeni Çorumspor: 3-2
Halide Edip Adıvarspor-Bayburt İl Özel İdare: 1-0
Bucaspor-Bağcılarspor: 0-0
Gölcükspor-Karacabey Belediyespor: 0-2
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