Futbol: TFF 3. Lig - Ligde 22. hafta karşılaşmaları tamamlandı



İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 22. hafta maçları sona erdi. Ligde bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle: 1. Grup

Karbel Karaköprü Belediyespor-Körfezspor: 5-0 Nevşehir Belediyespor-Nazilli Belediyespor: 1-2 Erbaaspor-Batman Petrolspor: 3-1 Ergene Velimeşespor-Yomraspor: 2-0 Gebzespor-Büyükçekmece Tepecikspor: 0-1 Silivrispor-Erzin Belediyespor: 1-1

2. Grup

Osmaniyespor-Adıyaman 1954: 4-0 Ofspor-Yeni Orduspor: 0-5 Pazarspor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor: 2-1 Kırşehir Belediyespor-Van Büyükşehir Belediyespor: 2-1 Alibeyköyspor-Kemerspor 2003: 0-1 Esenler Erokspor-Karşıyaka: 3-1 Altındağ Belediyespor-Elaziz Belediyespor: 0-0 Kızılcabölükspor-Sultanbeyli Belediyespor: 3-1

3. Grup Anagold 24 Erzincanspor-Kocaelispor: 5-1 Payasspor-Diyarbekirspor: 1-0 Fatsa Belediyespor-Ankara Adliyespor: 2-1 Serik Belediyespor-Cizrespor: 1-1 Turgutluspor-Yeni Çorumspor: 3-2 Halide Edip Adıvarspor-Bayburt İl Özel İdare: 1-0 Bucaspor-Bağcılarspor: 0-0 Gölcükspor-Karacabey Belediyespor: 0-2

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